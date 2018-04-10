吳沛憶KO余筱萍、民調衝第一 她妙喻「現代版草船借箭」

吳沛憶民調衝第一，余筱萍則是無緣提名，作家顏擇雅指出，吳沛憶民調衝第一看起來就是「現代版草船借箭」。（資料照）

2018-04-10 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市中正萬華區議員提名初選過去一直是媒體焦點，今日民調出爐，吳沛憶民調第一，余筱萍則是位在「落選頭」無緣提名，出版人兼作家顏擇雅指出，吳沛憶民調衝第一看起來就是「現代版草船借箭」。

顏擇雅提到，吳沛憶本身條件不錯，但她認為，如果不是余天在中常會對小英拍桌，吳沛憶選情怎麼會衝上來？尤其是余筱萍要幫她跟余祥銓配對的新聞，娛樂感實在太高了，可以「炒很久」。顏擇雅強調：「搞半天根本不是余筱萍靠爸，而是她弟和爸自動送去給對手靠。」

顏擇雅表示，當然不是所有政二代都像余家那麼有新聞能量，但他們把能量都送給對手了，新人最缺知名度，余家卻幫她解決這一問題。最後她則說：「像我都不知我的選區有三老將，只知有吳沛憶與余天女兒。」

許多網友也紛紛回應：「余家免費幫對手打知名度。」「吳沛憶談吐很謹慎，怪不得中央一直支持她。」、「選民厭惡『家族政治』，民進黨應該更小心。」「在台灣選舉有一個天條是不能犯的：年長男性讓自己看起來像在欺負小女生。」