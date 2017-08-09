英系民代分析3原因 賴神在新北沒那麼好選

2017-08-09 15:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德被點名是民進黨下屆新北市長人選的不二人選，黨內徵召的傳聞不斷。不過，台南市的綠營議員並非這麼認為。被歸類為英系的南市議員蔡旺詮表示，市長賴清德是民進黨內新北市長人選的最佳人選，但即便賴去了新北，也未必會勝選，甚至可能當砲灰。他認為，「不該把好好一個人送去當砲灰。」

蔡旺詮分析說，賴清德去新北不好選有3個原因，第一，除了新北市長朱立倫已經營快8年外，國民黨在新北也執政近12年，基層相當扎實。

第二，中央執政問題會影響地方選舉，不只新北，其他各縣市也不一定好選。

第三，時代力量的影響，這次地方選舉，時代力量會與民進黨相衝突。時代力量會在各地提名人選參選縣市議員，為拉抬議員聲勢，時代力量會有人出來選地方首長，這樣民進黨的人選將會受到影響，屆時好好一個人送去會當砲灰。

蔡旺詮表示，他還是認為賴清德市長到中央當閣揆比較適合，而林全院長應趕快下來，否則對民進黨明年縣市長選舉整體並不樂觀，「整個成敗在林全，林全不下台，那誰去選都一樣。我如果是賴清德也不會去。」

賴清德的子弟兵、南市新系議員呂維胤表示，縣市首長好不好選會和中央整體執政大有關係，在小英總統按步就班改革之下，現在已完成年金改革，未來改革一步一步往前邁進，不管誰來選都是水到渠成。而且民進黨應該要栽培一代又一代的年輕人，如派賴去，賴並非在新北長期被培養出來的人選，去了有點像空降。再者，國民黨在新北也執政了12年，賴從來沒在新北經營過，國民黨是以逸待勞，他個人認為賴不會去新北。

他表示，只要明年選戰前，中央完成改革，端出成績單，誰來選新北都適合，更重要的是黨要栽培接班梯隊人選才是上策。

國民黨台南市議員林燕祝則表示，以她對賴市長的為人，他會對台南市民負責，而且會「做好做滿」。