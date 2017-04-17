來台求政治庇護 張向忠：中國14億人，有10億嚮往台灣
2017-04-17 18:16
〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士張向忠來台參加旅行團脫團，計畫向台灣政府尋求政治庇護。他日前現身接受媒體專訪，指出跳機的原因，是受到前民進黨黨工李明哲妻子李凈瑜救夫行動啟發，所以決定脫隊「跳機」向我國政府尋求政治庇護，他還強調，「中國14億人口，有10億人嚮往自由、民主的台灣」，所以他決定跳出來為改變中國盡一分力，全力推進中國的民主自由。
張向忠接受《自由亞洲電台》專訪時談到，他在中國因參加新公民運動，遭羅織罪名入獄3年，雖於去年獲釋但仍遭到監控騷擾，無法接受中共一黨獨大且不公不義的作為。而因受到前民進黨黨工李明哲妻子李凈瑜救夫行動感召，決定脫隊「跳機」尋求台灣庇護，也透露預計18日前往陸委會尋求庇護。
張向忠接受《風傳媒》訪問時則提到，中國公民都很清楚李明哲的事，覺得相當過份、不合理，因此對李凈瑜勇敢救夫這件事相當支持和肯定。不僅如此，張向忠更談及自己致力推動中國自由民主一事，他強調，「中國總計約14億人口，其中多達10億人嚮往自由、民主的台灣」，所以預估這兩年內，中國公民們會團結起來推動大規模的民主運動，「一定要結束一黨獨裁、實行民主自由」。
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