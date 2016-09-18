中對台新戰略？中學者：北京高層將採這策略

2016-09-18 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕藍8縣市首長赴北京「拚觀光」，而據報導，中國學者宣稱，中國北京方面對台交流政策採取「區別對待」，區別前提就是是否承認「九二共識」。

綜合媒體報導，包括苗栗縣長徐耀昌、新北市副市長葉惠青、南投縣長林明溱、新竹縣長邱鏡淳、花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海、連江縣長劉增應、台東縣副縣長陳金虎等人，從17日赴中進行「兩岸農產品貿易及觀光業」交流考察。

《中國時報》報導，中國學者對於藍縣市長赴北京一事，大為搖旗吶喊，認為是在對台政策上，找到「突破點」，強調「承認『九二共識』，『這方向基本就對了』」，而藍 8縣市長與中國政協主席俞正聲、或國台辦主任張志軍會面中，就會感受大到此「善意」與「溫暖」。