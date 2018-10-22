〈中部〉綠能午餐靠賣電？ 王惠美、魏明谷交鋒

2018-10-22

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕國民黨彰化縣長候選人王惠美競選總部昨天成立，黨主席吳敦義站台時表示，國民黨要在二○二○年翻轉台灣，就從今年翻轉彰化開始！王惠美砲轟民進黨魏明谷的「綠能午餐」是「靠賣電才有飯吃」，同時反問總統蔡英文、行政院長賴清德，彰化市鐵路高架化何時開工與完工；同不同意彰南有捷運？

魏總部︰永續財源 促進產業升級

針對王惠美的批評，魏明谷競選團隊指出，魏明谷運用風電發展綠能產業，不只創造乾淨能源與永續財源收入，還促成彰化的產業升級，難道王惠美和國民黨反對發展綠能？反對彰化擁有乾淨的環境？請不要再抹黑為彰化打拚的人。

魏明谷競選團隊表示，彰化市鐵路高架化是魏明谷上任後才得以推動，目前已經在中央地方密切合作下加速進行中，嚴正呼籲王惠美和國民黨，不要再干擾彰化市鐵路高架化工程；至於彰南捷運部分，呼籲候選人在提出政見時，應著眼可行性及縣民需求。

王惠美昨天火力全開，砲轟魏明谷推出的「綠能午餐」，以風光大縣為藉口，「要靠賣電才能有飯吃？」窮也不能窮教育，讓小孩來承擔，這樣的縣長可以相信嗎？風光建設根本是兩光建設！她也強調，改造彰化就是要改造交通，彰南也需要捷運，才能南北均衡發展，加速產業建設。

魏明谷昨天分別前往民進黨埔心鄉長候選人張乘瑜、大村鄉長候選人賴錫卿聯合競選總部成立大會，魏明谷指控王惠美於五年前大統黑心油事件爆發時關說，一個當立委就關說的人，當縣長就會包庇，那還得了！

魏明谷說，近日沸沸揚揚的「捷運插旗」事件，認為彰南捷運不是不可為，而是要先有公路，再造捷運，才是實際規劃，不是推支持者插了旗就不認帳。