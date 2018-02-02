〈北部〉苗栗舊山線鐵道自行車亮相 6月試營運

2018-02-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府打造觀光新亮點，推出全台首創的舊山線鐵道自行車（Rail Bike），昨天召開記者會舉辦鐵道自行車新車發表，未來行駛在舊山線的鐵道自行車為四人座，有GPS定位及定點語音導覽系統等，除可用腳踩，若坡度高時，也可轉換成電動行駛，安全性高。苗栗縣長徐耀昌表示，舊山線Rail Bike預計六月試營運，盼暑假時提供遊客飽覽舊山線風情。

苗縣府：全長6公里

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，舊山線是從三義火車站到台中市后里站，全長十五．九公里，鐵道自行車將先行駛苗栗縣境部分，以勝興火車站為起點，經過二號隧道、魚藤坪斷橋、再經三、四、五、六號隧道到內社川橋，全長約六公里、約半小時。

徐耀昌與三義鄉長徐文達等人，昨天乘座全新打造的鐵道自行車亮相，未來將暫放置在苗縣府辦公大樓大廳，供民眾參觀、拍照。

暫放縣府大廳 供民眾拍照

林彥甫說，鐵道自行車在綠能方面有創新及突破，包括運用電池回充、電力輔助、GPS定位、自動語音導覽及緊急救援通報系統、四個緊急手煞車、斷電停車、油壓式碟煞系統及防自滑設計等，使用安全性高，每輛造價約廿五萬元，將打造一百輛。

惟舊山線鐵道自行車試營運因車體設計及發包等問題一延再延，苗縣府原本預計去年底試營運，後來又改為三月，徐耀昌昨宣布將在六月試營運，盼暑假提供遊客體驗舊山線之美。

徐耀昌指出，苗栗縣之前曾推動舊山線蒸汽火車頭復駛，但因成本高，推動不易；而鐵道自行車正式營運後，將是國內首見的新型態旅遊，舊山線也可望成為國際旅遊亮點，進而帶動苗栗觀光蓬勃發展。

此外，即日起至三月二日在勝興車站舊八十六號貨站房推出「如歌的行板─舊山線藝術駐村暨鐵道文化映像展」，透過創作者各自的語言，演繹獨特的舊山線美學。