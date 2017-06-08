〈南部〉安南正名「台江區」 賴清德：各區都應改

2017-06-08

市長認同 北區、中西區也提「赤崁區」

〔記者蔡文居、楊金城、王俊忠／台南報導〕台南市安南區的社區、公民團體多年來推動安南區正名為「台江區」，前台江文化促進會理事長、市議員王錦德昨天質詢時，特別提出這個主張，市長賴清德 表示認同，並表示其他行政區也應該來調整。

對於賴市長的說法，多位區長都表示因為行政區還未整併，地方還沒想到區名更改的問題，但北區區長李皇興表示，如果未來北區與中西區合併，地方有改名為「赤崁區」的想法，因為北區與中西區的中心點約在赤崁樓位置，中西區區長陳勝楠也說確有此研究構想。

歷史遺跡 濱海6區改大北門、北門區

台南市濱海大北門的佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門六個區現有總人口數僅約十六萬人，有可能未來整併成一個行政區。北門區長曾榮嘉說，大北門是過去倒風內海的遺跡，北門嶼也是平埔人活動的區域，日治時期並有「北門郡」，從地方發展歷史軌跡、地理環境、行政組織演變，未來如果整編新行政區，或許可以「大北門區」、「北門區」命名，但還是要尊重各區意見和區民的共識為主。

王錦德昨天在質詢時表示，安南區是原台南縣的安順鄉，併入台南市後，取安順鄉的「安」字及台南的「南」字，變成安南區，像是個「媳婦仔名」，迄今已七十年，大家也不知道取名安南，但卻是原台南市的最北邊，像東中西南北區，也只是一個方位，這是一個沒有意義的名字，鑑於過去安南區是台江內海的主要區域，直到一八二三年大水災，台江逐漸陸浮成為海埔地，台江包括整個安南區，未來行政區調整時，應該恢復歷史名稱，並正名為「台江區」。

賴清德表示，命名應該反映出台南做為台灣第一個城市的歷史、文化，不一定只是安南區，其他行政區也應該來調整，例如像縣市合併後，東區在大台南並非真正就是「東區」，中西區也非真正的「中西區」，未來調整應該反映台南的歷史文化，讓大家來到台南，猶如進入一個歷史場域之中。