〈台北都會〉稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市

2017-02-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕北投稻香市場為海砂屋且營運不佳，台北市市場處評估已無設置市場效益，將變更地目為機關用地，全案昨也於台北市都市計畫委員會通過，將轉做為健康照護產業基地，提供市區圖書館、區民活動中心、社區型長照設施、托育中心等設施。居民仍反映盼可保留超市功能，都委會同意，只要附屬設施不超過總樓地板面積卅％，都准許設置。

一○三年鑑定為海砂屋

稻香市場位於稻香路、國防大學政戰學院旁，面積約○．三二公頃。目前設有超市、圖書館及區民活動中心等，但一○三年被鑑定為海砂屋，圖書館自修室與區民活動中心也因天花板掉落無法使用。而稻香市場超市因商圈機能不佳，市場處於一○四年六月評估已無設置市場效益，該市場年營業額僅三千六百萬元，屬於營運不佳的公有超市。

結合醫院提供健康照護

都發局表示，為配合北投再生計畫與長照政策發展需求，稻香市場未來將結合北投榮民總醫院、陽明醫院、關渡醫院等醫療資源，轉型為健康照護產業基地，提供社區型長照設施及托育中心等社會福利設施，並保留現有市立圖書館及區民活動中心等社區設施。

但有在地民眾陳情，指當地多為住宅區、無商店街，居民買菜很不便，認為超市有保留必要。都委會參考民眾意見後，同意依照通例，附屬設施只要不超過總樓地板面積卅％，都准許設置。