〈北部〉採收芥菜、做酵素 竹市食物森林樂活

2017-01-17

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市食物森林示範地去年十一月啟用，從設計、搭建、栽種到維護均由市民親自參與，大家一同採收成熟芥菜，並使用果皮、蔬菜製作環保酵素，其樂融融。

竹市食物森林去年十一月開幕，全區採用環保低碳原則設計菜圃與生態池，種植上千棵蔬果植物和香草植物，由武功里環保志工和里民共同耕耘。

林智堅昨參加食物森林工作派對，採收去年種下的芥菜，轉交給社區媽媽製作酸菜和梅乾菜，並與市民共享食物派對，有草仔粿、客家肉包和糕點水果等。

黑糖、果皮、老葉 變環保酵素

此外，林智堅也在來自法國的志工克萊協助下，把黑糖、果皮、老葉加入水中，示範製作環保酵素。克萊說，環保酵素稀釋後可當成植物營養液，還可用於人體與環境的清潔，應用範圍很廣泛，符合循環經濟。

克萊來自法國，目前擔任梧桐基金會志工，為法國環境工程及北京清華大學環境工程碩士，她說，來到台灣希望分享友善環境的技術與精神，未來將協助居民參與食物森林的營運維護。

林智堅說，市府建置第一座食物森林示範地後，接獲各界熱烈迴響，也吸引外縣市前來取經，將持續尋找適當地點，希望未來竹市各區都有食物森林。