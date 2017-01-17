| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉採收芥菜、做酵素 竹市食物森林樂活

2017-01-17

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市食物森林示範地去年十一月啟用，從設計、搭建、栽種到維護均由市民親自參與，大家一同採收成熟芥菜，並使用果皮、蔬菜製作環保酵素，其樂融融。

竹市食物森林去年十一月開幕，全區採用環保低碳原則設計菜圃與生態池，種植上千棵蔬果植物和香草植物，由武功里環保志工和里民共同耕耘。

林智堅昨參加食物森林工作派對，採收去年種下的芥菜，轉交給社區媽媽製作酸菜和梅乾菜，並與市民共享食物派對，有草仔粿、客家肉包和糕點水果等。

黑糖、果皮、老葉 變環保酵素

此外，林智堅也在來自法國的志工克萊協助下，把黑糖、果皮、老葉加入水中，示範製作環保酵素。克萊說，環保酵素稀釋後可當成植物營養液，還可用於人體與環境的清潔，應用範圍很廣泛，符合循環經濟。

克萊來自法國，目前擔任梧桐基金會志工，為法國環境工程及北京清華大學環境工程碩士，她說，來到台灣希望分享友善環境的技術與精神，未來將協助居民參與食物森林的營運維護。

林智堅說，市府建置第一座食物森林示範地後，接獲各界熱烈迴響，也吸引外縣市前來取經，將持續尋找適當地點，希望未來竹市各區都有食物森林。

廣告
  • 林智堅（中）昨參加食物森林工作派對，親手採收去年種下的芥菜。（記者王駿杰攝）

    林智堅（中）昨參加食物森林工作派對，親手採收去年種下的芥菜。（記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
入閣轉趨低調 林聰賢：謝謝大家關心

陪總統出訪 林：打開國際視野宜蘭縣長林聰賢陪同總統蔡英文出訪中美洲，昨天回到縣府上班，他說，出訪幾乎是鐵人行程，但從中打開國際視野，蔡總統也…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：〈北部〉採收芥菜、做酵素 竹市食物森林樂活


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.