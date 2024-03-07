離婚3年還有怨 前妻發「黑函」到國軍報仇

高雄沈姓女子離婚3年後偽造「外遇承諾書」報仇被判刑。示意圖（資料照）

2024/03/07 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在海軍陸戰隊服役的廖姓男子，和沈姓女子結婚1年後離婚，沈女離婚3年後，偽造一張「外遇承諾書」，傳給廖男的士官長，企圖讓廖男身敗名裂，一、二審都依偽造文書罪判沈女徒刑2月，廖另提民事求償50萬元，法官判沈女應賠8萬元。

判決指出，廖男和沈女於2018年6月登記結婚，隔年4月鬧翻離婚，2022年6月，兩人離婚3年後，沈女手寫一張「外遇承諾書」，內容為「男方因跟女方結婚後多次外遇，故以楠梓區房子一半給女方，女方將既往不咎，此事將保密一年以上，若有違背規定將不算數，若再犯女方將請部隊、法院給予嚴厲的處罰以示警惕。」

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沈女在承諾書上分別簽下廖男和自己的名字，再把承諾書用LINE傳給廖男的士官長，企圖讓廖男在部隊身敗名裂，士官長看到承諾書後，找來廖男詢問發生何事，廖男此時發現被前妻亂搞，氣得報警提告。

一審法官考量雙方雖未和解，但廖男口頭上已同意原諒前妻，因此依行使偽造私文書罪判刑2月，得易科罰金；沈女不服上訴，二審法官發現，沈、廖之間還有其他案件，沈女也嗆聲要向前夫求償400多萬，因此認定沈女並未獲廖男原諒，駁回她的上訴，全案定讞。

廖男認為名譽受損另提民事求償50萬元，高雄簡易庭審理時，沈女辯稱沒有刻意模仿廖男簽名，只是要讓看到這張承諾書的人能知道男女雙方的真實身分，且廖男也沒有受到任何損害；法官認為，沈女向部隊長官指控廖男婚姻不忠，並非可受公評之事，已侵害名譽權，因此判她應賠8萬元，可上訴。

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