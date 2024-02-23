老公追妹不成當「狗奴」 老婆吃醋氣炸一起告

高雄陳姓女子發現老公跟友人的妹妹一起去公園遛狗，質疑有姦情提告卻踢鐵板。示意圖，非新聞中狗狗。（資料照）

2024/02/23 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚的楊姓男子想偷吃，追求友人的妹妹江女卻一再被打槍，江女養的小狗生病，找不到人幫忙載去醫院，楊男自告奮勇當「狗奴」，被老婆陳女得知此事，直覺有姦情，提告求償40萬元，但法官根據陳女提出的事證，無法認定兩人有不當交往，判陳女敗訴。

判決指出，楊男和陳女於2011年結婚，但兩人感情疑似生變，楊男於2022年搬出去，夫妻迄今仍分居但未辦離婚；陳女直覺，楊男對她冷淡，一定是外面有小三，經蒐證後，果然發現楊男和友人的妹妹江女過從甚密，不但時常相約見面，還會一起去公園遛狗散步，因此提告向兩人求償40萬元。

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高雄地院審理時，楊男坦承對江女有情意，但江女一直不肯同意和他在一起，並拿出兩人對話紀錄，證明江女曾以「不要叫我起床了，徹底離開我的生活」、「你老婆就不會跟你離，慢慢過吧，我不想介入」的話語拒絕他的告白，楊男只能自我安慰「我知道癩蝦蟆想吃天鵝肉，自己配不上你」，兩人一直維持普通朋友關係，沒有交往過。

江女也說，她和楊男一直清清白白，會找楊男一起去遛狗，是因為當天小狗生病，她本來想找哥哥載狗去看醫生，但哥哥沒空，才委請楊男幫忙，小狗看完醫生後，她為了答謝楊男幫忙，才會牽著狗走在公園準備一起去吃飯。

法官檢視陳女提供的照片，發現江、楊走在一起時沒有牽手，兩人也沒有身體接觸或勾肩搭背等親密行為，因此無法認定楊男和陳女感情生變是江女造成，因此駁回陳女之訴，可上訴。

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