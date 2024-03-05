士官長與女士官不倫戀 被記2大過求翻案吞敗

海軍士官長阿榮與女士官不倫戀，被軍方記2大過，打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2024/03/05 21:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕已婚海軍士官長阿榮（化名），因與女士官不倫戀，軍方被記2大過，他打官司拚翻案，高雄高等行政法院調查，女士官曾被其妻要求下跪道歉並賠償300萬，及閒聊中提及與阿榮在車內有親密行為，因此判決他敗訴。

軍方指出，阿榮為海軍一等士官長，在2022年10月至12月間，與昆明艦女中士小雪（化名）相互傳遞曖昧訊息、親吻、擁抱及牽手等不當行為，經查證屬實，在隔年初召開懲罰評議會，決議核予大過2次。

請繼續往下閱讀...

阿榮指出，2人沒有發生性關係，也未有同居或同宿的情形，而其妻未提起訴訟求償，顯然未影響到公眾對他執行職務的信賴，同時就其所涉不當情感關係的違失行為而言，該行為本質上並非屬違法行為，也不是執行職務行為，縱認違失行為成立違反不當情感關係，也不符合公務員非執行職務行為的「重大性」要件。

高雄高等行政法院調查，阿營服役已18年，自應了解國軍兩性規範，並據軍方監察官調查紀錄，他曾向妻子坦承「出軌、外遇」外，他和小雪LINE有「愛你」、「寶貝」等曖昧對話。

此外，阿榮妻子要求小雪賠償300萬元精神慰撫金及下跪道歉，否則將向部隊告發，雙方雖相約見面簽訂和解書，但小雪未理會其要求，隨即返回部隊向長官報告，並在軍方展開調查，無意間說出曾於營外，與阿榮在車內發生親密關係，因此軍方依違反國軍軍風紀維護實施規定等法記2大過，依法有據，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法