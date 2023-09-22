為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

士官長受招待喝花酒22次 記2大過求翻案吞敗

林姓士官長接受廠商招待喝花酒，被記2大過求翻盤，被高雄高等行政法院判敗訴。（記者鮑建信攝）

林姓士官長接受廠商招待喝花酒，被記2大過求翻盤，被高雄高等行政法院判敗訴。（記者鮑建信攝）

2023/09/22 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕軍備局生產製造中心第205廠林姓士官長，承辦採購案業務，接受廠商招待喝花酒，被記2大過處分，他打行政官司翻案，高雄高等行政法院認為軍方懲處並無不妥，判決他敗訴。

國防部軍備局生產製造中心第205廠所屬工務中心林姓一等士官長，負責「閂鎖左導版」採購案廠商（即榮陞公司）履約進度盯催，並參與群力公司認試製案，擔任評鑑委員，負責審查受評法人團體信譽、現有設施完整性、工廠管理能力可信度、財務穩健性及技術能力成熟度等項目。

2019年7月20日至2020年9月17日間，林涉嫌接受廠商招待，前往酒店、舞廳喝花酒高達22次，被檢方依違反貪污治罪條例起訴，目前正由高雄地院審理。

2022年4月15日，軍方召開評議會，認為林違反陸海空軍懲罰法和國軍風紀維護實施規定，記大過2次懲罰。

林不服指出，他接受招待金額僅6680元，所生危害甚低，接受調查時，均坦承不諱，犯後態度良好。又說，認試製案及「閂鎖左導版」採購案，是否屬於他職務內容仍有爭議，是否具有職務上利害關係，仍須待法院判決確認。

此外，被記2大過處分即將汰除，嚴重影響他服公職權及日後退休金、退養金，且尚有懲罰原因事實未明，要求撤銷原處分。

合議庭法官開庭調查，軍方召開評議會前，已讓林充分答辯，行政程序並無違失外，林接受廠商招待喝花酒，被記2大過，軍方懲處也沒有不妥，判決他敗訴，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南市前經發局長涉貪判8年 仍有逃亡之虞9/20起延押2個月
2023/09/12 11:32

南市前經發局長涉貪判8年 仍有逃亡之虞9/20起延押2個月
涉索賄喝花酒接受性招待 南市前經發局長陳凱凌一審判刑8年
2023/08/16 14:44

涉索賄喝花酒接受性招待 南市前經發局長陳凱凌一審判刑8年

「新青安」助成家 首購首換都受惠
涉收賄喝花酒、200萬來路不明 台南前經發局長陳凱凌起訴
2023/04/20 20:05

涉收賄喝花酒、200萬來路不明 台南前經發局長陳凱凌起訴
軍備局前少將處長張大偉判12年 合議庭斥：玷污官箴敗壞軍紀
2022/11/10 15:09

軍備局前少將處長張大偉判12年 合議庭斥：玷污官箴敗壞軍紀

華南金控主辦第三屆公股金融事業供應商大會
文化部前司長朱瑞皓索賄求緩刑沒用 發監服刑7年10月
2022/07/12 11:41

文化部前司長朱瑞皓索賄求緩刑沒用 發監服刑7年10月
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播