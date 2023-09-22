士官長受招待喝花酒22次 記2大過求翻案吞敗

林姓士官長接受廠商招待喝花酒，被記2大過求翻盤，被高雄高等行政法院判敗訴。（記者鮑建信攝）

2023/09/22 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕軍備局生產製造中心第205廠林姓士官長，承辦採購案業務，接受廠商招待喝花酒，被記2大過處分，他打行政官司翻案，高雄高等行政法院認為軍方懲處並無不妥，判決他敗訴。

國防部軍備局生產製造中心第205廠所屬工務中心林姓一等士官長，負責「閂鎖左導版」採購案廠商（即榮陞公司）履約進度盯催，並參與群力公司認試製案，擔任評鑑委員，負責審查受評法人團體信譽、現有設施完整性、工廠管理能力可信度、財務穩健性及技術能力成熟度等項目。

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2019年7月20日至2020年9月17日間，林涉嫌接受廠商招待，前往酒店、舞廳喝花酒高達22次，被檢方依違反貪污治罪條例起訴，目前正由高雄地院審理。

2022年4月15日，軍方召開評議會，認為林違反陸海空軍懲罰法和國軍風紀維護實施規定，記大過2次懲罰。

林不服指出，他接受招待金額僅6680元，所生危害甚低，接受調查時，均坦承不諱，犯後態度良好。又說，認試製案及「閂鎖左導版」採購案，是否屬於他職務內容仍有爭議，是否具有職務上利害關係，仍須待法院判決確認。

此外，被記2大過處分即將汰除，嚴重影響他服公職權及日後退休金、退養金，且尚有懲罰原因事實未明，要求撤銷原處分。

合議庭法官開庭調查，軍方召開評議會前，已讓林充分答辯，行政程序並無違失外，林接受廠商招待喝花酒，被記2大過，軍方懲處也沒有不妥，判決他敗訴，仍可上訴。

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