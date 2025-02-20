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    北東短暫雨！今各地氣溫回升 明再轉濕冷

    中央氣象署表示，今天東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區亦有零星短暫雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區亦有零星短暫雨。（資料照）

    2025/02/20 06:31

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（20日）台灣東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

    氣溫方面，今天各地氣溫持續回升，早晚較涼，各地低溫約15至18度，高溫在西半部約22至25度，東半部20至22度；澎湖全天15至18度、金門13至18度、馬祖9至12度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南地區短時間可能達「橘色提醒」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（21日）北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    22日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；23日中部以北、東北部及東部天氣轉冷。22至23日，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    24日中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    25日各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    26日華南雲雨區東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 24 15~ 24 16 ~ 23 16 ~ 21

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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