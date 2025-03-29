為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    救援緬甸強震 屏縣消防局搜救隊40人今晨出發

    今天清晨6點屏縣副縣長黃國榮（前排右一）授旗消防局搜救隊，出發前往救援緬甸。（圖由屏東縣政府消防局提供）

    今天清晨6點屏縣副縣長黃國榮（前排右一）授旗消防局搜救隊，出發前往救援緬甸。（圖由屏東縣政府消防局提供）

    2025/03/29 07:15

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕緬甸昨天（28日）發生強震傳出災情，屏東縣政府消防局搜救隊伍隨即整裝，今天（29日）清晨6點由副縣長黃國榮授旗後，出發前往位南投竹山的消防署訓練中心集結救援緬甸。

    緬甸中部昨天（28日）當地時間下午12時50分發生規模7.7強震，震央位於實皆省，地震深度10公里的淺層地震，緬甸強震連鄰國泰國都能感受到搖晃，泰國曼谷多地傳出災情，其中包括一座仍在施工的30層辦公大樓倒塌。

    屏縣國際人道救援隊還包括2名義消、2名醫師、3名護理師及1名土木結構技師合計40名，各式救災裝備器材合計約4000公斤，由消防局特搜大隊大隊長陳世鴻帶隊，預計於今日至消防署訓練中心集結，並待外交部與緬甸確認通知後，即刻搭機前往緬甸支援救災，由於緬甸災區斷垣殘壁且傷亡人數眾多，副縣長黃國榮特別提醒救災人員注意安全。

    屏東縣近年於2023年救援土耳其、2024年救援花蓮強震，獲得國內外媒體正面報導肯定，搜救隊成員包含警義消、醫師、護理師（高醫團隊）及土木結構技師團隊，包含指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業；為爭取黃金救援時間，屏縣國際人道救援隊伍此次立即動員趕往緬甸，展現人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神。

    副縣長黃國榮（右）期勉救災人員。（圖由屏東縣政府消防局提供）

    副縣長黃國榮（右）期勉救災人員。（圖由屏東縣政府消防局提供）

    副縣長黃國榮（左）特別提醒救災人員注意安全。（圖由屏東縣政府消防局提供）

    副縣長黃國榮（左）特別提醒救災人員注意安全。（圖由屏東縣政府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播