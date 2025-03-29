救援緬甸強震 屏縣消防局搜救隊40人今晨出發

今天清晨6點屏縣副縣長黃國榮（前排右一）授旗消防局搜救隊，出發前往救援緬甸。（圖由屏東縣政府消防局提供）

2025/03/29 07:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕緬甸昨天（28日）發生強震傳出災情，屏東縣政府消防局搜救隊伍隨即整裝，今天（29日）清晨6點由副縣長黃國榮授旗後，出發前往位南投竹山的消防署訓練中心集結救援緬甸。

緬甸中部昨天（28日）當地時間下午12時50分發生規模7.7強震，震央位於實皆省，地震深度10公里的淺層地震，緬甸強震連鄰國泰國都能感受到搖晃，泰國曼谷多地傳出災情，其中包括一座仍在施工的30層辦公大樓倒塌。

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屏縣國際人道救援隊還包括2名義消、2名醫師、3名護理師及1名土木結構技師合計40名，各式救災裝備器材合計約4000公斤，由消防局特搜大隊大隊長陳世鴻帶隊，預計於今日至消防署訓練中心集結，並待外交部與緬甸確認通知後，即刻搭機前往緬甸支援救災，由於緬甸災區斷垣殘壁且傷亡人數眾多，副縣長黃國榮特別提醒救災人員注意安全。

屏東縣近年於2023年救援土耳其、2024年救援花蓮強震，獲得國內外媒體正面報導肯定，搜救隊成員包含警義消、醫師、護理師（高醫團隊）及土木結構技師團隊，包含指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業；為爭取黃金救援時間，屏縣國際人道救援隊伍此次立即動員趕往緬甸，展現人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神。

副縣長黃國榮（右）期勉救災人員。（圖由屏東縣政府消防局提供）

副縣長黃國榮（左）特別提醒救災人員注意安全。（圖由屏東縣政府消防局提供）

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