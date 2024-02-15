士官長無照進出營區155次不適服現役退伍 提告敗訴

毛姓士官長拒酒測先丟駕照，後再無照開車進出營區達155次，後被陸軍司令部核定不適服現役退伍；毛男雖不服提告，但北高行指軍方的決定沒有問題，判毛男敗訴。（資料照）

2024/02/15 10:35

〔記者溫于德／台北報導〕憲兵指揮部士官長毛男3年前外宿時，因拒絕酒測而挨罰並吊銷駕照，但他仍無照開車進出營區達155次，因此被記過且年度考績吃丙，再被陸軍司令部核定不適服現役退伍；毛男雖不服提告，但台北高等行政法院指軍方的決定沒有問題，判毛男敗訴。

原擔任憲兵一等士官長的毛男，2019年10月30日外宿時，因開車被警方攔檢卻拒絕酒測，挨罰18萬元並吊銷駕照，後再被遭憲指部記1大過懲處。

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然毛男又被查出，自拒絕酒測當日起至隔年8月24日為止，又無照開車進出營區達155次，因此再被記過1次且年度考績吃丙；接著陸軍司令部將毛男核定不適服現役退伍。

不過毛男自稱是在休假時開自家車拒絕酒測，並不是陸海空軍懲罰法的規制範圍，且軍方未曾考量將他降階或降級便直接讓他吃丙，有違比例原則，提告請求撤銷命他不適服退伍的這個處分。

海軍司令部解釋，身為士官督導長的毛男，其違失行為已違反領導幹部的風範，並經參酌負責酒測的員警錄影內容，而決定對他記1大過、讓他考績吃丙，都沒有問題。

北高行說明，軍方有依規定組成不適服現役人事評審會，並經聽取毛男與單位主管的意見，再參考考核報告等資料，才決議評鑑毛男不適服現役退伍，故決定判毛男敗訴；可上訴。

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