空軍士官長逾時收假竟毆打值星官 遭勒退丟軍職

空軍一名資深士官長逾時收假，竟毆打值星官、辱罵三字經，遭勒令退伍，最高行政法院判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

2024/03/01 08:11

〔記者楊國文／台北報導〕空軍某黃姓一等士官長逾時回營收假，竟與值星官起衝突，還搧打其臉頰、砸安全帽及辱罵三字經，行徑荒唐，被軍方認定已符合陸海空軍懲罰法的「任意滋事」懲罰要件，核定記兩大過處分及評議不適服現役勒令退伍，黃姓士官長不服，主張處分違反比例原則，且不合法，提起行政訴訟，但最高行政法院認定軍方處分於法有據，判他敗訴確定，黃員因此丟掉軍職，損失慘重。

判決指出，空軍黃姓一等士官長於2020年11月21日0時40分因逾時返回駐地收假，雖先行以電話向單位值星、以訊息向主官回報，但未獲主官同意，0時45分許，黃姓士官長與值星官發生嚴重衝突，由於黃姓士官長主動回報及致歉，僅被記過一次處分。

請繼續往下閱讀...

不久，空軍獲報，認為黃員的懲處有爭議，重啟調查，調查結果認定黃員違失情節嚴重，竟在安官桌拉扯劉姓值星官的衣領，並搧打其臉頰，還砸安全帽、辱罵三字經等行為，認定其行為已構成「任意滋事」的懲罰要件，將原記過處分註銷，召開懲罰人事評議會（懲評會），決議將黃員記2大過，並召開人評會，評鑑黃員不適服現役勒令退伍。

黃員不服被勒退汰除的處分，一路提起訴願、再審議，均被駁回，因此提起行政訴訟求濟。

黃員否認對劉姓值星官拉衣領、打耳光、砸安全帽等行為，並稱劉姓值星官的立場和他對立，其證詞可信度令人存疑，並指控軍方未詳盡調查，即認定他有打劉姓值星官的耳光等違失行為，極為草率。

另外，黃員稱，此事件僅因不慎和劉姓值星官發生口角衝突，未有暴力相向行為，原處分和訴願決定竟以他有拉扯值星官衣領的行為，認定已符合陸海空軍懲罰法第15條中的「任意滋事」要件，將他重懲，已違反比例原則。

空軍司令部指出，此案特別指派專人實施法紀調查，過程中，除調查黃員、劉姓值星官及相關人員證詞外，並調查監視器畫面，及黃員和劉姓值星官的和解書等證據；調查結果已確認黃員對劉姓值星官罵髒話、砸安全帽、搧打臉頰及拉衣領離座情事，黃員所為已達到現役軍人「任意滋事」，足以破壞軍隊團結士氣、軍事紀律等懲罰要件，因此核定記兩大過及評議不適服現役退伍處分，於法有據。

台北高等行政法院認為，黃員未獲同意逾時返回駐地，竟對其有命令權的「上官」劉姓值星官拉扯衣領等冒犯行為，經懲評會開會認定黃員行為嚴重傷害軍譽，且犯後仍未悔改，藉詞將責任推給值星官，懲評會5位委員一致認定黃員違失應一次記兩大過處分，核屬有據，判黃員敗訴。

黃員不服，提起上訴，最高行政法院認定原處分並無不當，北高行判決無誤，判黃員敗訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法