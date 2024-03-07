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女模南港展覽館站遭潑臭酸液體 嫌犯供稱潑水、臭酸味疑來自未洗澡

葉男本月初搭客運從台中北上，在雙北一帶四處找零工，葉男初步坦承因找不到工作，對生活不滿，發洩憤怒才在捷運站內隨機尋找對象潑水。 （記者鄭景議翻攝）

葉男本月初搭客運從台中北上，在雙北一帶四處找零工，葉男初步坦承因找不到工作，對生活不滿，發洩憤怒才在捷運站內隨機尋找對象潑水。 （記者鄭景議翻攝）

2024/03/07 09:33

〔記者鄭景議／台北報導〕本週一一名女模在北市南港展覽館捷運站內，遭到一名男子潑不明的臭酸液體，女模將案件PO上網後引起民眾關注；南港分局警方今日在中和街上逮捕潑液體的70歲的葉姓男子，經初步調查葉男所潑的液體只是一般礦泉水，臭酸味可能只是因葉男多日未洗澡所發出。

4日一名女模特兒在南港展覽館站搭捷運時，遭一名不明男子用寶特瓶內不明液體潑灑，女模表示，液體冰冰涼涼的，聞起來還有臭酸味，當天下午還有另外一名湯姓婦人在南港展覽館站5號出口處遭潑灑，犯案男子身穿藍色連帽外套黑色褲子，左手提一個塑膠袋，湯姓婦人牛仔長褲雙腳小腿部分及黑色長版外套遭潑灑後，嚇得用酒精擦拭並報警，警方也採集液體，並著手調查。

警方調閱監視器後，鎖定葉男涉有重嫌，昨晚在中和景新街上逮捕居無定所的葉男，據了解，葉男本月初搭客運從台中北上，在雙北一帶四處找零工，葉男初步坦承因找不到工作，對生活不滿，發洩憤怒才在捷運站內隨機尋找對象潑水。

警方案發後就將液體檢體帶回採驗，但調查後驗不出任何酸鹼值，應只是普通礦泉水，因葉男北上後居無定所，晚上都睡街上或是便利超商，多日未梳洗，不排除臭酸味是葉男身上發出，湯姓婦人向警方提告葉男毀損，警方將葉男依毀損及社維法法辦。

嫌犯犯案所使用礦泉水。（記者鄭景議翻攝）

嫌犯犯案所使用礦泉水。（記者鄭景議翻攝）

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