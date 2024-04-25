為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女子毒趴「嗨過頭」陷昏迷慘遭輪上 3狼判刑定讞

台中市何姓等5名男子開毒趴，找一名女子助興，她施用毒咖啡後陷入昏迷，何等3男輪流性侵她，後來飯店人員驚見女子已死亡；二審依轉讓禁藥、乘機性交罪，將何等3人各判處5年4月、5年2月、3年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

台中市何姓等5名男子開毒趴，找一名女子助興，她施用毒咖啡後陷入昏迷，何等3男輪流性侵她，後來飯店人員驚見女子已死亡；二審依轉讓禁藥、乘機性交罪，將何等3人各判處5年4月、5年2月、3年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2024/04/25 15:59

〔記者張文川／台北報導〕台中市何姓等5名男子合開毒趴，找一名女子助興，她施用毒咖啡後陷入昏迷，何等3男輪流性侵她，最後將她丟包飯店，飯店人員清理房間驚見女子已死亡；二審台中高分院認為，無從認定女子死因與轉讓毒品有直接關聯，依轉讓禁藥、乘機性交罪，將何等3人各判處5年4月、5年2月、3年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢警調查，2019年7月13日，25歲何男透過通訊軟體群組邀31歲莊男、26歲賴男、24歲吳男、24歲鄧男等人，一起到他的豐原區住處舉辦毒品派對，找來朋友介紹認識的女子助興，14日凌晨何男向藥頭購買10包俗稱「喵喵」的毒咖啡，轉讓給趴友施用。

女子之前已在南部狂歡3天，抵達台中後再續毒趴，她喝了3包毒咖啡後，躺在客廳沙發陷入昏迷，何男乘機將她性侵，吳男、莊男接續性侵、猥褻她；清晨5時許，何等人帶著她搭計程車至豐原區投宿一家飯店，何男等人再輪番性侵、猥褻，還有人拍攝裸照上傳群組。

在場男子陸續於下午1時前離開飯店，獨留女子在房間沙發上，傍晚5點飯店人員前往整理房間時，驚見女子竟已死亡，報警處理。法醫相驗解剖，女子死因是服用海洛因、甲基甲基卡西酮、愷他命、一粒眠的等多種毒品，導致急性中毒死亡。

一審台中地院認為女子的死因，無從依客觀證據證明與莊男等人的轉讓毒品行為有直接關係，依乘機性交罪判處何男4年2月、莊男3年10月、吳男3年徒刑，轉讓禁藥、竊錄與散布裸照的共犯，各判處5月至6月徒刑。

二審台中高分院認為一審量刑過輕，撤銷改判，依乘機性交、乘機猥褻、轉讓禁藥等罪，判處何男5年2月、莊男5年4月、吳男3年6月徒刑，其餘未性侵的共犯各判4月至6月徒刑。最高法院認同二審判決，駁回上訴定讞。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
叫傳播妹不給錢 男跳樓躲債差點摔死
2023/12/29 13:33

叫傳播妹不給錢 男跳樓躲債差點摔死
沒錢毒蟲框傳播妹出場 瞎掰「警察要臨檢」趕人下秒一語成讖
2024/02/23 19:54

沒錢毒蟲框傳播妹出場 瞎掰「警察要臨檢」趕人下秒一語成讖

打破買房階級 達永為房市投下震撼彈
趁2女泥醉撿屍 色男不甩她喊「不要用我」硬上判4年
2024/03/20 17:18

趁2女泥醉撿屍 色男不甩她喊「不要用我」硬上判4年
「嬌滴滴」翻版！ 火辣F奶傳播妹開拉K直播遭警逮
2023/09/11 16:03

「嬌滴滴」翻版！ 火辣F奶傳播妹開拉K直播遭警逮

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
「啤酒+燒酒」女老師喝茫 痛醒驚見雙腿間有一顆禿頭
2023/09/13 23:42

「啤酒+燒酒」女老師喝茫 痛醒驚見雙腿間有一顆禿頭
男子醉倒慘遭「好心人」帶到摩鐵撿屍 錢財洗劫一空
2023/11/23 22:46

男子醉倒慘遭「好心人」帶到摩鐵撿屍 錢財洗劫一空
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播