女子毒趴「嗨過頭」陷昏迷慘遭輪上 3狼判刑定讞

台中市何姓等5名男子開毒趴，找一名女子助興，她施用毒咖啡後陷入昏迷，何等3男輪流性侵她，後來飯店人員驚見女子已死亡；二審依轉讓禁藥、乘機性交罪，將何等3人各判處5年4月、5年2月、3年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2024/04/25 15:59

〔記者張文川／台北報導〕台中市何姓等5名男子合開毒趴，找一名女子助興，她施用毒咖啡後陷入昏迷，何等3男輪流性侵她，最後將她丟包飯店，飯店人員清理房間驚見女子已死亡；二審台中高分院認為，無從認定女子死因與轉讓毒品有直接關聯，依轉讓禁藥、乘機性交罪，將何等3人各判處5年4月、5年2月、3年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢警調查，2019年7月13日，25歲何男透過通訊軟體群組邀31歲莊男、26歲賴男、24歲吳男、24歲鄧男等人，一起到他的豐原區住處舉辦毒品派對，找來朋友介紹認識的女子助興，14日凌晨何男向藥頭購買10包俗稱「喵喵」的毒咖啡，轉讓給趴友施用。

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女子之前已在南部狂歡3天，抵達台中後再續毒趴，她喝了3包毒咖啡後，躺在客廳沙發陷入昏迷，何男乘機將她性侵，吳男、莊男接續性侵、猥褻她；清晨5時許，何等人帶著她搭計程車至豐原區投宿一家飯店，何男等人再輪番性侵、猥褻，還有人拍攝裸照上傳群組。

在場男子陸續於下午1時前離開飯店，獨留女子在房間沙發上，傍晚5點飯店人員前往整理房間時，驚見女子竟已死亡，報警處理。法醫相驗解剖，女子死因是服用海洛因、甲基甲基卡西酮、愷他命、一粒眠的等多種毒品，導致急性中毒死亡。

一審台中地院認為女子的死因，無從依客觀證據證明與莊男等人的轉讓毒品行為有直接關係，依乘機性交罪判處何男4年2月、莊男3年10月、吳男3年徒刑，轉讓禁藥、竊錄與散布裸照的共犯，各判處5月至6月徒刑。

二審台中高分院認為一審量刑過輕，撤銷改判，依乘機性交、乘機猥褻、轉讓禁藥等罪，判處何男5年2月、莊男5年4月、吳男3年6月徒刑，其餘未性侵的共犯各判4月至6月徒刑。最高法院認同二審判決，駁回上訴定讞。

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