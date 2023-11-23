男子醉倒慘遭「好心人」帶到摩鐵撿屍 錢財洗劫一空

台中一名男子酒醉卻遭撿屍指侵，連皮包都被偷走，法院依乘機性交罪判郭男1年8月，竊盜罪判3月。（資料照）

2023/11/23 22:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名男子今年2月醉倒在路邊，同行的何姓友人無力攙扶，郭姓男子路過看到，好心協助攙扶到附近一家汽車旅館休息，沒想到郭男見他俊俏起色心，竟在浴室內對他口交、指侵，還順手偷走放有9600元的皮包，男子事後報案驗傷提告，台中地院審理，因郭男坦承並賠償被害人30萬元，依乘機性交罪，判1年8月徒刑，竊盜罪判3月。

判決指出，何姓男子今年2月2日清晨6點多，和一名男友人因喝太多醉倒在台中南屯區的路上，何男無力攙扶友人，郭姓男子剛好經過，好心上前協助，將醉到不省人事的男子帶到一家汽車旅館休息。

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沒想到郭男見對方長得俊俏，竟起色心，在房間浴室對被害人口交、指侵，離開時還偷走男子放有9600元的皮包，被害男子清醒後察覺有異報案。

台中地院合議庭審理，郭男所犯乘機性交罪為3年以上10年以下有期徒刑，不過法官審酌郭男事後已坦承犯行，態度尚佳，且與被害男子成立調解，承諾以分期付款方式賠償30萬元，減刑後判處1年8個月徒刑；至於行竊皮包和9600元現金，因事後已將皮包和現金歸還，判3個月徒刑，可上訴。

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