長榮空姐騎YouBike遭轉彎貨櫃車輾斃 越籍妙齡女不幸客死異鄉

長榮空姐騎YouBike在總部不遠處的蘆竹區新南路、忠孝東路口遇劫，不幸遭轉彎貨櫃車輾死。（擷取自臉書社團爆料公社）

2025/02/11 21:28

〔記者余瑞仁／桃園報導〕一名20多歲女子昨天（10日）騎YouBike在桃園市蘆竹區過馬路時，遭轉彎曳引聯結車撞擊輾過，桃園市消防局獲報派遣救護車到場發現女子倒臥貨櫃車輪下已無生命跡象，緊急送往林口長庚醫院急救仍回天乏術。警方今天證實，死者是長榮航空外籍空服員。

有網友今天在臉書爆料公社、桃園爆報貼文指出，車禍死者是長榮航空越南籍空姐，去年中才考入長榮。案發時，空姐騎YouBike在距離長榮航空總部約500公尺外的新南路、忠孝東路口慘遭轉彎聯結車直接輾過，花樣年華才展開多采多姿人生，卻香消玉殞客死他鄉。貼文引發網友唏噓，疾呼行人與騎士最好遠離大車，尤其要注意大車內輪差與視線死角。

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桃園市消防局119勤務中心說，昨天下午3點5分左右接獲報案，派遣救護車及人員趕往現場，發現1名女子倒臥貨櫃車輪下，已無生命跡象，現場施以心肺復甦術急救，緊急送往林口長庚醫院搶救，仍告不治。

蘆竹警分局說，這起死亡車禍由蘆竹交通分隊處理，調閱肇事車輛行車紀錄器及周邊監視器顯示，案發時，這名外籍空服員騎YouBike在路口停等紅燈，左側停著肇事曳引貨櫃車，綠燈時她騎車直行，左側貨櫃車右轉彎時疑因視線死角、車頭撞擊女子人車倒地被輾過。警方對林姓駕駛酒測，酒測值為0，同時透過長榮航空公司聯繫死者家屬善後。

長榮空姐不幸遭轉彎貨櫃車輾死。（擷取自臉書社團爆料公社）

長榮空姐在總部不遠處路口不幸遭轉彎貨櫃車輾死。（擷取自臉書社團爆料公社）

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