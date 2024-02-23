沒錢毒蟲框傳播妹出場 瞎掰「警察要臨檢」趕人下秒一語成讖

身上沒錢的游男騙傳播妹坐檯，再瞎掰警察要來臨檢，催促她離開，沒想到警察真的在樓下；台中地院判處7月與4月徒刑。（記者張瑞楨攝）

2024/02/23 19:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市游姓男子身上只有一疊玩具鈔票，卻用每小時2500元包下傳播妹佳佳（化名）坐檯，期間吸毒還要求一起吸，佳佳陪他超過13小時後，游男突然說，「警察要來臨檢，妳趕快走」，佳佳來不及拿錢倉皇離開，游男一語成讖，警察真的在樓下盤查佳佳，再下樓拘捕游男，台中地院分別依詐欺與轉讓禁藥罪判刑7月與4月徒刑。

判決書指出，游男身上沒錢，前年10月間要陪酒小姐佳佳到他台中日租套房住處坐檯，以2萬5000元包10小時，還說往返計程車錢也由他出。佳佳從彰化搭小黃抵達後，游男卻說身上沒錢，要佳佳先付車資1100元，佳佳不願墊付，計程車司機只好摸摸鼻子離去。

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游男將佳佳帶進居住的日租套房，自己開吸食安，還要佳佳一起吸。隔天下午2點，游男一度跑出去賣手機變現，還向佳佳宣稱，「看妳要不要坐到晚上1點再回去，要的話，我45（4萬5000元）給妳」。

佳佳待到當天傍晚6點，游男突然說，「警察要來查緝，妳立刻離去」，佳佳倉皇離開，坐檯13.6小時3萬4000元、彰化到台中計程車錢1100元共3萬5100元都沒拿。

游男瞎掰卻一語成讖，佳佳坐檯時把游男吸毒的事告訴朋友，朋友向警方舉發，台中市警局二分局警察埋伏在日租套房下，見佳佳走出套房立刻攔下盤查，再到套房逮捕游男。

台中地院審理時，游男承認叫佳佳坐檯，但否認詐欺與吸毒，還宣稱毒品是佳佳帶去的。

法官認為，游男被捕時皮包只有千元玩具鈔1疊，還曾在佳佳坐檯期間外出賣手機換現金，足以證明他沒錢支付坐檯費與車資；毒品部分，佳佳缺錢而坐檯，甚至連1100元計程車資都無法代墊，遑論有錢買昂貴的毒品，游男辯詞不足採信。詐欺得利罪判刑7月，轉讓禁藥罪判刑4月，不法利益3萬5100元沒收，可上訴。

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