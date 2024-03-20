趁2女泥醉撿屍 色男不甩她喊「不要用我」硬上判4年

A男趁2女生泥醉躺在床上時，被控乘機性侵2人，1得逞，1未遂，被基隆地院依乘機性交罪判處4年徒刑。（情境照）

2024/03/20 17:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕A男前年帶著女同學至同校小美（化名）租屋處，與小美及小美的閨密小芬（化名）等4人一起飲酒，喝到一半，A男見小美、小芬不勝酒力醉倒床上，假裝帶女同學離去，再藉故返回小美住處，趁小芬、小美泥醉時乘機性侵2人，但只性侵小美得逞。基隆地院近日審結，將A男依乘機性交未遂與乘機性交罪合併判處4年徒刑。

判決指出，前年4月間某晚，A男就學期間帶著女同學，到同校小美租屋處，與小美與小美的閨密小芬，一起飲酒至隔天凌晨，小芬與小美因不勝酒力，接連走進臥房，併肩躺在床上睡覺。

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凌晨2時許，A男見2女醉倒在床上呼呼大睡後，佯裝帶著女同學攔搭一輛計程車離去，再藉故有東西遺忘在小美家中，單獨返回小美租屋處。

A男進入屋內見2人泥醉一左一右躺在床上，一時色欲薰心，先伸手進入小芬內衣撫摸胸部、親吻小芬，欲將小芬褲子褪下時，驚動小芬與小美，但2人太醉無力起身，只能勉力拉起內褲，不讓A男脫下得逞。

A男見小美也出手相救，拉住小芬內褲不讓他脫掉，改強行脫掉小美內褲，直接在小芬旁性侵小美，再抱起小美至客廳沙發上性侵得逞。小芬於案發2個月後在家人陪同下報警，對A男提告。

A男到案後辯稱，他與小美是砲友關係，他當時喝醉了，誤把小芬當成小美，摸了小芬胸部遭拒後，才在床上與小美發生性行為，後來又抱小美到客廳沙發發生第2次性行為，2次都是在兩情相悅下發生性關係；不過，法院審理時，小美堅稱，遭A男性侵，小芬也證稱，她當晚雖然酒醉，但有聽到小美大叫：「不要用我」，但A男仍硬來。

判決指出，A男為了滿足性慾，利用小芬、小美酒醉意識模糊，無抗拒能力時，乘機對小芬性交未遂，對小美性交得逞，戕害小芬與小美性自主權甚鉅，其中小美遭A男性侵後還罹患憂鬱症，足見遭A男性侵造成的後果嚴重，但A男犯後飾詞狡辯，否認犯罪，迄今未與小美、小芬達成和解，彌補對2人的傷害，依乘機性交罪未遂與乘機性交罪罪，合併判處A男4年徒刑。

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4083364

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