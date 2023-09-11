「嬌滴滴」翻版！ 火辣F奶傳播妹開拉K直播遭警逮

劉女在網路上有不少火辣自拍。（翻攝自臉書）

2023/09/11 16:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕「嬌滴滴」翻版！臉書暱稱「蘇離」的F奶21歲劉姓女子上週日在自己的版面開「拉K直播」，此舉引起大量網友注意，留言至今逾5000則，同時警方前往劉女住家查緝，果然發現有K他命殘渣袋。

據了解，劉女本身從事八大行業，她在上週六時就有開直播，影片中的她口齒不清，講話不知所以，就有網友指出她疑似拉K，還戲稱「這批貨很純」、「巴尬NONO」，吸引一大堆網友前往留言看好戲。而隔日劉女又做出驚人舉動，她凌晨在臉書開直播「拉K」，還在影片中教學吸毒步驟，讓網友訝異同時，警方也接獲檢舉。

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新北市永和警分局得和派出所獲報，派員前往劉女於永和區四維街住處確認，劉女應門時眼神渙散，口齒極度不清，警方表明來意，劉女則讓警方進門搜查，果然在她房間內搜出K他命殘渣袋，警方依法將其帶回警所製作筆錄。

警方將劉女帶上車時，劉女先是向警方稱「我沒K」、「我沒有吸毒」，隨後劉女又說「啊我的K什麼時候還我」，講話前後反覆，到了派出所內，劉女還在要求把毒品還她，整個人的精神狀態非常不佳，讓警方非常頭疼。

警方調查，劉女沒有前科，警詢時，劉女向警方供稱，毒品是跟朋友拿的，而到底是哪一路的朋友，劉女則堅稱不知，不願交代毒品來源。警詢後，依違反毒品危害防制條例，將劉女函送法辦。

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暱稱「蘇離」的劉女直播抽K菸。（翻攝自臉書）

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