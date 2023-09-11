為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「嬌滴滴」翻版！ 火辣F奶傳播妹開拉K直播遭警逮

劉女在網路上有不少火辣自拍。（翻攝自臉書）

劉女在網路上有不少火辣自拍。（翻攝自臉書）

2023/09/11 16:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕「嬌滴滴」翻版！臉書暱稱「蘇離」的F奶21歲劉姓女子上週日在自己的版面開「拉K直播」，此舉引起大量網友注意，留言至今逾5000則，同時警方前往劉女住家查緝，果然發現有K他命殘渣袋。

據了解，劉女本身從事八大行業，她在上週六時就有開直播，影片中的她口齒不清，講話不知所以，就有網友指出她疑似拉K，還戲稱「這批貨很純」、「巴尬NONO」，吸引一大堆網友前往留言看好戲。而隔日劉女又做出驚人舉動，她凌晨在臉書開直播「拉K」，還在影片中教學吸毒步驟，讓網友訝異同時，警方也接獲檢舉。

新北市永和警分局得和派出所獲報，派員前往劉女於永和區四維街住處確認，劉女應門時眼神渙散，口齒極度不清，警方表明來意，劉女則讓警方進門搜查，果然在她房間內搜出K他命殘渣袋，警方依法將其帶回警所製作筆錄。

警方將劉女帶上車時，劉女先是向警方稱「我沒K」、「我沒有吸毒」，隨後劉女又說「啊我的K什麼時候還我」，講話前後反覆，到了派出所內，劉女還在要求把毒品還她，整個人的精神狀態非常不佳，讓警方非常頭疼。

警方調查，劉女沒有前科，警詢時，劉女向警方供稱，毒品是跟朋友拿的，而到底是哪一路的朋友，劉女則堅稱不知，不願交代毒品來源。警詢後，依違反毒品危害防制條例，將劉女函送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

暱稱「蘇離」的劉女直播抽K菸。（翻攝自臉書）

暱稱「蘇離」的劉女直播抽K菸。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹聯明仁會組長蔣文舜涉運毒 在押3人起訴
2023/09/11 13:46

竹聯明仁會組長蔣文舜涉運毒 在押3人起訴
台中8男女開毒趴臨檢少1人 他突發奇想使出「隱身術」糗大
2023/09/11 10:54

台中8男女開毒趴臨檢少1人 他突發奇想使出「隱身術」糗大

台北國際照護博覽會PP石墨烯品牌登場！
囂張！無照駕駛、攜毒、撂人襲警 9惡煞遭快打警力制伏
2023/09/10 14:52

囂張！無照駕駛、攜毒、撂人襲警 9惡煞遭快打警力制伏
通緝犯攜7包毒品交通違規被攔查 假冒胞姊身分被警識破
2023/09/09 11:54

通緝犯攜7包毒品交通違規被攔查 假冒胞姊身分被警識破

天然瘦身神器？醫界發現98%實測有效！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播