「啤酒+燒酒」女老師喝茫 痛醒驚見雙腿間有一顆禿頭

崔男趁小詩泥醉而伸出狼爪性侵。（情境照）

2023/09/13 23:42

〔記者吳政峰／台北報導〕韓文女老師小詩（化名）2018年間接受友人邀約，與一群韓國籍男性飲酒吃飯，席間喝下啤酒混燒酒而泥醉，被初次見面的崔男帶到旅館性侵。小詩痛醒，赫見禿頭崔男正用指頭摳她私處，憤而怒斥，未料崔男竟提升為強制性交，改以疲軟下體性侵。一審台北地院判崔男4年刑，刑後驅逐出境，二審高等法院13日維持原判。

判決指出，小詩是韓文老師，2018年間接受韓籍女友人邀約，前往台北市一間豬腳餐廳與崔男等3名韓男飲酒餐敘，崔男不斷灌小詩酒，在大量啤酒混燒酒的情況下，小詩喝到泥醉狀態，失去意識。

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崔男見小詩不勝酒力，呈現茫醉、意識不清狀態，遂假借護送返家為名，攙扶她一同搭乘計程車離去，但崔男一上車，就要司機把車開往旅館。

抵達旅館後，小詩酒醉癱軟無法自行行走，崔男以手環抱方式攙扶她進入房間，趁她意識不清、無法抗拒，掀開其上衣解開內衣吸奶，並褪去其褲子指侵。

小詩感覺陰道疼痛驚醒，看見雙腿間竟埋著禿頭崔男正在指侵，立刻喝叱「你在幹什麼」，把他推開並夾緊雙腿抵抗。崔男察覺小詩已醒來，不顧她反抗，竟升級為強制性交，還因為老二疲軟，用手強拉她的頭髮，強迫口交。

小詩奮力掙扎，過程中鼻樑碰撞到崔男下巴，崔遭受劇痛才罷手。小詩離開旅館後，因不甘受辱，前往醫院驗傷並報警處理。

崔男否認性侵，反控兩人睡醒互相親吻摸胸，因他無法勃起，小詩就坐到他身上撫摸老二，他便以龜頭摩擦小詩陰道前端，在這樣氣氛下，他才以手指進入小詩陰道，並無強制性交。

小詩駁斥崔男說法，強調案發前她跟崔男是第一次見面，崔男禿頭、身高約175到180公分、粗眉，長得很噁心，兩人根本不可能發生性關係。

一審北院調閱監視器與證人證詞，認定崔男確先利用小詩酒醉不醒人事，乘機性交，見她醒來，不只未停手，反而提升犯意強制性交，犯後飾詞狡辯，未見悔意，亦未試圖賠償小詩或獲得諒解，造成她感到憤怒、噁心、身心受創，惡性重大，犯後態度不佳，評議後判崔男4年刑，刑後驅逐出境。

崔男不服，提起上訴，二審高院認為一審認事用法並無違誤，量刑亦妥適，13日駁回上訴，仍可上訴。

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