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    李彥秀道歉！被高嘉瑜爆30年前美國有房 她稱留學時爸爸買的

    國民黨立委李彥秀。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨立委李彥秀。（資料照，記者王藝菘攝）

    2025/02/06 11:28

    〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜昨晚於臉書再爆料，國民黨立委李彥秀在美國加州爾灣有10筆住址的歷史紀錄，1994年到2002年間也有買賣房地產紀錄，但李彥秀卻未申報財產。李彥秀今表示，該房為當年父親以她名義購買，但當時她剛踏入政壇，對申報法令不清楚，疏未申報，深感歉意。

    高嘉瑜昨天上午舉行記者會質疑李彥秀美國置產擁秘密金庫，更質疑她持有綠卡。李彥秀表示，她在美僅有兩筆房產，監察院公開申辦資料皆可查詢，絕非所謂「小金庫」；她也強調，她只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。

    對於高嘉瑜最新爆料，李彥秀表示，在31年前（1994年時），她在美國加州大學爾灣分校就讀，父親念及子女一個人在國外求學，每隔一段時間就必須租屋或是借宿，就必須換一個地方，因此出錢以她的名義就近在學校所在地的爾灣購屋。

    李彥秀表示，就讀研究所期間，她的父親、前市議員李金璋突然中風，基於對港湖鄉親的服務與承諾，她1998年返國參選，並當選台北市議員，26年前，她剛剛離開學校踏入政壇，對於財產申報法令瞭解不清楚，造成疏未申報1994年父親購買的美國加州爾灣房產，「本人深感歉意，也坦然面對行政裁罰」。

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