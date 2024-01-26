中國女老師夏威夷街頭被潑化學液體！「衣服幾乎解體」命危

嫌犯身穿黑外套、迷彩褲步行犯案，犯案後被拍到上半身赤裸逃離。（擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/01/26 20:26

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷檀香山市區23日晚間發生一起令人震驚的襲擊事件，一名中國女老師在街道行走時，遭到一名不明男子潑灑化學液體，導致她的面部和上半身嚴重灼傷。目前受害者仍在醫院接受治療，而嫌犯已於昨（25）日被逮捕。

綜合媒體報導，受害者為一名25歲的中文老師，她參與了「國際交換老師計畫」，遠赴夏威夷教學。中國駐洛杉磯總領事館已通知受害者所屬學校和中國大使館，目前受害者在歐胡島的重症監護室接受治療，生命狀態極度危急。

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根據警方說法，女老師在遭受化學液體襲擊後，跑進附近的一家健身房尋求幫助。在救護人員趕到之前，健身房內的人們試圖用水減輕受害者的疼痛。目擊者描述當時的場景相當恐怖，「受害者的衣物幾乎完全解體，整個人呈半裸狀態，感覺極為痛苦，且當她被擔架抬出去時，臉部已經變得面目全非。」

警方指出，這種化學液體導致受害者臉部、手臂和上半身受傷，並且由於吸入了一些化學液體，她的喉嚨和肺部也受損，而行凶者使用何種化學液體仍不得而知。

警方根據監視器畫面和目擊者描述表示，嫌犯是一名20餘歲的男子，身高約5尺8吋（約172.7公分）、體重約160磅（約72.6公斤），當時穿著黑色連帽夾克、戴著白色口罩、穿著迷彩褲走在街上。而犯案後，他被拍到上半身赤裸，背著黑色背包騎自行車離開。

據了解，此案件被定調為「2級謀殺未遂」，而警方於25日晚間9點逮捕了一名29歲的男性嫌疑人。

中國駐洛杉磯總領事館發言人郭少春表示，總領事已立即向夏威夷州政府表達關切，強烈譴責歹徒的不法行為。他要求州政府全力協調治療受傷中國公民，同時敦促警方儘快破案，將歹徒繩之以法。總領館也已派出工作組前往當地，協助處理此一嚴重事件。

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