上億娶親車隊 哈雷、拖板車開路

2017-02-26

28歲新郎官邵翊銘昨在6輛哈雷重機前導、6輛哈雷重機當禮車，再加40輛哈雷重機、賓士車隊、4輛拖板車，浩浩蕩蕩迎娶美嬌娘；上億娶親車隊在台一線斗南段一字排開，結滿紅綵及貼著「囍」字的車隊喜氣洋洋，車隊所到之處，路人爭睹。

龐大迎娶車隊昨在台一線排開，哈雷自由騎士榮譽隊長江進銘說，慶祝雲林重機協會理事長邵源發的兒子結婚，車友共襄盛舉，祝福新人永浴愛河。新郎母親李雪靜說，希望給孩子一個特別的結婚禮物，讓他擁有一段美好的回憶。 （記者廖淑玲）