花蓮強震》天王星大樓康老師愛貓誘捕未果 網友叫外送給「雞」吃

康老師的貓疑似在窗戶出現，目前有放置誘捕籠，尚未確認是否進入籠中。（民眾提供）

2024/04/10 11:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮強震後半倒的天王星大樓，今天拆除進入第6天，前方已拆到6樓，縣府昨天在7樓窗戶內放置誘捕籠，目前尚未傳出尋獲罹難者康小姐愛貓的消息。不過由於大樓頂樓有雞在盆栽間走來走去，還有網友怕牠們餓著，點外送買超市的青菜要給雞吃。

天王星大樓從5日展開拆除作業，昨天下午還因為救貓一度暫停拆除，由於誘捕未果，晚間7點左右重啟拆除。針對外界關心的貓咪救援，縣府建設處長鄧子榆說。昨天有用高空作業車成功救援1隻余姓住戶的貓「橘子」，至於另1隻貓（疑似康老師的貓），人員在窗戶內放置誘捕籠，昨現場共放置3個誘捕籠、肉泥，會請相關人員確認是否有沒有貓咪進入籠中。

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據了解現場有愛貓人士放置誘捕籠、肉泥，昨深夜有愛貓民眾在「貓咪公社」貼文指出，余姓住戶養的3隻貓除了透過雲梯車救出的橘子，晚間又救出第2隻虎斑貓「妹妹」，已由飼主送醫，目前尚未尋獲包括貓咪「花花」、康老師的橘貓、以及余姓住戶的牛奶貓「歐膩」，讓大批網友集氣祈禱，盼3隻毛孩子們趕快出來。

鄧子榆說，目前正面拆卸到第6層，接下來怕建物後面重量太重，底下土方會清理一條路，讓另一輛大鋼牙重機具開到天王星左後方拆除，前後同時配合施工。

此外，現場插曲是上午接近11點，有外送員出現在拆除現場，原來是有網友看到頂樓有數隻雞走來走去，因此叫外送員幫忙到超市買青菜，外送員說，對方已刷卡，且指定給雞吃，因此送來地瓜葉、小白菜等好幾把青菜。

建設處也表示，雖然過程中曾因為種種因素，包括救貓，造成拆除暫停，目前預計是2星期內拆完，另外目前拆除中的北濱街6號民宅，因一樓挑高柱子，旁邊沒有剪力牆，強震造成建物嚴重晃動、柱子破壞得較厲害，擔心可能支撐不夠朝右後方傾斜，需架設支撐，預計北濱街拆完後，才會續拆花蓮市博愛街52號。

昨天下午獲救的貓咪「橘子」，由消防局高空作業車（雲梯車）救援成功，把受困貓咪抱出來放到運輸籠，返回地面。（消防局提供）

天王星大樓從白天拆到深夜不停工，預計兩週完成拆除。（記者花孟璟攝）

天王星大樓從白天拆到深夜不停工，預計兩週完成拆除。（記者花孟璟攝）

昨日卡在窗台，由雲梯車救援的貓咪「橘子」。（消防局提供）

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