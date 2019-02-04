機師工會強硬回應：華航不答應3要求就拒絕協商

2019-02-04 18:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會與中華航空爭議未解！機師工會關閉與華航談判大門，華航董事長何煖軒昨日詢問是否願意跟他談談也遭拒。今日傍晚機師工會常務理事陳蓓蓓出面說明，已走到這地步，除非華航願意「接受」機師工會3項核心訴求，疲勞管理（改善過勞航班、長程航班依飛時增人力）、保障國內機師升訓管道、相關答應條件要是會員專屬（禁搭便車條款），且有更高層級人士見證，才會願意跟華航談，拒絕單獨協商。

機師工會今帶著數位機師赴松山機場開記者會表達訴求，理事長李信燕表示，大家都知道今天是除夕夜，飛行員並不是每年都能跟家人團圓吃年夜飯，大家為何願意犧牲與家人團圓時間，為自己、工會跟公司抗爭，難道真的只是為了錢嗎？工會再與公司的20多項爭議訴求中，只有1項是跟錢有關，而華航唯一答應的也是這一項，如果真的是要錢，就不用繼續抗爭了。

機師工會強調改善疲勞航班很重要，李信燕表示：「大家可以想想，今天要你熬夜24小時候，再讓你休息3天，難道這24小時就不會疲勞嗎？這種身體、心靈上的折磨是每個人都能承受的嗎？機師不是機器人，大家工作一段時間都是需要休息，這就是為何工會要訴求改善疲勞航班。」

李信燕表示，工會很多訴求都是不用金錢就能改善，像是國內飛行人員的培養，華航持續開放給國外機師，為何沒辦法培訓國籍機師，工會要捍衛本國人工作環境與升遷管道，要求華航升訓要公開透明、拒絕黑箱。另外，公司最近不斷對會員進行打壓，並告訴機師你們領的是華航的薪水，不是工會的薪水，李信燕表示，這種蠻橫態度，公司要怎麼坐下來跟公司談，相信這種態度也會讓會員們，更努力要捍衛自己的權利。

至於是否有決定何時罷工，李信燕表示，目前還在準備當中，但她要先跟大眾說抱歉，自己旅程規劃可能會受到影響，但希望社會大眾能夠體諒，相信大家都看到何煖軒與華航資方強烈態度，他們必須用強烈手段回應，才能聲張自己的權益。

中華航空目前有1300多位機師，當中有逾900位是機師工會會員，陳蓓蓓表示，日前為確定工會會員意願有發出詢問調查，後來收到600多份回應，當中有84%認為要堅持下去，因此，若工會發動罷工，可以掌握至少有500多位機師響應；至於來不及表態的會員，相信他們都是支持工會。

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