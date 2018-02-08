因應春節採買人潮 台北花市、costco周邊10日起實施交管

2018-02-08 15:03

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區有台北花市、costco等大賣場，每年春節都吸引大量人潮採購，因應「台北花市暨各大賣場」農曆春節年貨採購活動，於台北花市周邊舉行，內湖警分局為紓解大量購物人、車潮，祭出相關活動規劃與交通疏導管制措施。

內湖分局表示，整體商家範圍有舊宗路1段、民權東路6段、民善街及新湖一、二、三路，活動時間由1072月10日至2月14日每日9時至22時、2月15日9時至18時，周邊道路相關管制措施如下：

（一） 舊宗路1段（北往南）與民權東路6段口全時段禁止左轉；另舊宗路1段（南北雙向）與新湖三路口全時段禁止左轉，並配合取消左轉專用號誌。

（二）舊宗路1段268號「好市多」賣場前及新湖三路23號「特力屋」賣場前，計程車載客停車格於農曆春節前夕（107年2月10日0時起至2月15日18時）禁止排班臨停。

（三）布設交通錐調撥新湖三路西往東（民善街「好市多」賣場車道出口處）車道；供東往西車輛通行。

（四）配合新湖三路調撥車道，同時段於民善街（民權東路6段至舊宗路1段150巷） 布設交通錐實施不平衡車道。

（五）自2月10日起至2月15日止，將舊宗路1段（北往南）往南京東路6段左轉時相及調撥車道自17時30分調整提前自15時30分實施。

（六）舊宗路1段、新湖三路及民善街等易有紅線違停路段之人行道，設置相關阻絕器材（如交通錐加連桿、紅絨繩及改道牌等），以阻隔車輛違停並避免行人任意穿越馬路。

內湖分局也呼籲農曆春節前夕，民眾前往台北花市暨各大賣場購物，請務必遵行現場人員指揮及相關疏導、管制措施，內湖分局將增派警力加強周邊道路交通疏導，及全面舉發、驅離、拖吊等相關交通違規行為，其中尤以車輛於一般道路違規停等列為重點執法項目，以利有效疏導周邊道路車流，以維交通順暢。