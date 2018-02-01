新北推動社會住宅有成 國家地理拍紀錄片

國家地理以新北市社會住宅為主軸，製作《透視內幕：打造社會住宅》紀錄片，今天舉行首映會。（記者賴筱桐攝）

2018-02-01 21:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動社會住宅政策，預計108年完成7000戶，國家地理製作《透視內幕：打造社會住宅》紀錄片，今天舉行首映會，片中以新北市社會住宅為主軸，從家庭情感、人際關係互動、世代融合、社會關懷及通用設計等層面，探討社會住宅帶來的居住革命，本片將於2月4日晚間9點，在國家地理頻道首播。

國家地理拍攝新北市政府打造社會住宅的計畫，勾勒出未來社會住宅完工後，結合在地生態環境，並促進居民情感的願景，希望扭轉民眾的刻板印象。

市長朱立倫表示，新北市推動社會住宅過程分為兩大部分，第一，提升租屋補助範圍，從原來只有幾千戶，至今已到達1萬9000戶，且租屋補助非常多元，目前申請民眾超過90%可獲得補助；第二，要建築多元的社會住宅，截至去年底，新北市已提供2158戶社會住宅，今年底可望達5600戶，預計到明年底將超過7000戶，總計租屋補助加上社會住宅，廣義的社會住宅達到2萬6000戶。他強調，多元發展才能讓社會住宅存在於各角落。

城鄉局副局長江志成表示，永和秀朗派出所社會住宅與警察共構，提供其中8戶給勵馨基金會，做為受暴婦女的中途之家。

受暴婦女「阿玲」說，她離婚4、5年，前夫不務正業，常到家裡偷竊，並對她施以暴力，為了保護女兒，她被迫從萬華搬到板橋，逃離前夫的威脅，現在她總算有一份穩定工作，期待入住新北市的社會住宅，為女兒營造安全溫馨的家。