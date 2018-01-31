蘇花改2期計畫 策略評估預計2月底出爐

蘇花公路山區路段改善計畫第一階段蘇澳到東澳段，公路總局目標將朝向2月5日建議開放通車，針對其餘未改善路段的「二期計畫」， 公路總局表示已進行改善策略評估，預計2月底就能出爐。（記者王峻祺攝）

2018-01-31 14:12

［記者王峻祺／花蓮報導］蘇花公路山區路段改善計畫第一階段蘇澳到東澳段，公路總局目標將朝向2月5日建議開放通車，第四區養護工程處代理處長陳營富今在花蓮地區春節疏運說明會上，也針對其餘未改善路段的「二期計畫」，表示已進行改善策略評估，預計2月底就能出爐。

蘇花改蘇澳至東澳段預定在春節前夕通車，公路總局預期連假期間花蓮將湧現出遊車潮，假期前一天、第一天南下及假期倒數第二天，南北向的高車流量，可能會造成蘇花公路壅塞回堵；相關單位今在花蓮舉行春節疏運說明會，呼籲用路人提早規劃並多利用國道客運及鐵路公共運輸。

花蓮縣長傅崐萁多次要求針對蘇花改未改善路段進行「蘇花改二期」，今出席「國民中小學校長會議」時又提到，期待蘇花改能真正改善東線疏運，並希望交通部重視，執行蘇花改二期或延續型計畫，完整建構一條蘇澳至花蓮市區的改善道路。

陳營富說，蘇花改二期計畫涵蓋整體政策面，主要由中央統籌規劃，但針對未納入蘇花改計畫的路段，也正進行交通改善策略評估案，有關後續相關執行層面，預計2月底就會出來。

蘇花公路改善工程處長邵厚潔也說，蘇澳到東澳段目標建議朝向2月5日通車，其餘路段持續進行並陸續有部分成果呈現，去年9月底B1標南澳武塔段完工，並配合第四區養護工程處南澳立體交叉工程開放部分便道通行，漢本遺址提升為國定遺址，現場發掘作業也在10月完成。

陳營富說，蘇花改第一階段通車初期只通行小型車，蘇花改路段只有1個車道，用路人需靠左側一般車道行駛，禁行右側救援車道，並遵守行車時速60公里以下、不可超車、保持50公尺安全距離、隧道內請開大燈等，通車期間警察將以定點及非定點密集取締違規。

他指出，為避免春節期間太魯閣塞車，中橫公路太魯閣至天祥路段，2月17日至19日上午7時至下午3時，太魯閣國家公園管理處也將實施交通管制禁行車輛，遊客必須於新城火車站搭乘遊園專車，籲請用路人提早規劃遊程。