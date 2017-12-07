北市自行車拖吊 明年收拖吊、保管費

台北市自行車違停明年將收取拖吊費及保管費。（記者黃建豪攝）

2017-12-07 11:01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市加強自行車管理，除有14處自行車違停拖吊熱點外，明年1月1日起，自行車及其他慢車違規停車被拖吊，將收取移置費及保管費，移置費為每輛車每次100元、保管費則為，保管費為第1小時免費，之後每12小時25元，採累進計費。

明年起所要實施拖吊收費的車種為慢車，其主要包含自行車以及三輪以上慢車，自行車包含「腳踏自行車」、「電動輔助自行車」及「電動自行車」；另三輪以上慢車則包含「人力行駛車輛」（三輪以上客、貨車、手拉貨車等）及「獸力行駛車輛」（牛車、馬車等）。

交通局也說明，自行車會被認定違停的地點，有騎樓路段、機車退出人行道路段、道路紅黃線路段、收費機車停車格、消防栓、路口及公車停靠區等禁止停車處所。

現有停車格方面，目前台北市約有3.8萬格機車停車格，目標年增約3500格，在2020年達到4.6萬格。若是騎乘YouBike與oBike等共享自行車，車輛遭拖吊後，得由業者負責領回，至少遭拖吊時間的車輛租借費用問題，則由業者與使用者自行討論。

停車管理工程處也統計，在自行車拖吊執法方面，今年截至12月6日，已拖吊6050輛自行車，平均單月500輛。

交通局呼籲，民眾自行車一定要停放在合法停車格位或車架上，若自行車被拖吊，可上台北市停管處「自行車拖吊保管專區」網站，依照拖吊日期、地點及照片蒐尋車輛，並攜帶身分證件及自行車鑰匙，本人親自到停管處所指定的保管場，填寫領車單且繳交保管費及移置費後，才能領回自行車輛；超過4個月未認領的車輛將依規定以廢棄物處理。

此外，台北市自行車拖吊後的保管場共有3處，分別為撫遠逾期車輛放置場、濱江逾期車輛第二放置場以及龍門國中地下停車場保管場。