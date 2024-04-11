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李眉蓁質疑世運主場館只辦演唱會 高市運發局：中共打壓辦國際賽事

高市運發局長侯尊堯舉新加坡國體育館辦泰勒絲演唱會為例，強調主場館不用更名，並提到台灣爭取國際賽事常被中共打壓。（記者王榮祥翻攝）

高市運發局長侯尊堯舉新加坡國體育館辦泰勒絲演唱會為例，強調主場館不用更名，並提到台灣爭取國際賽事常被中共打壓。（記者王榮祥翻攝）

2024/04/11 11:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李眉蓁今質詢時點名世運主場館變相只辦演唱會、卻沒國際賽事，失去設置初衷，建議更名為國家音樂館。運發局長侯尊堯答詢時舉新加坡國家體育館辦泰勒絲演唱會為例，認為主場館不用更名，同時提到高雄想爭取奧運、亞運等國際賽事都有困難，是因為中共打壓。

李眉蓁認為，演唱會經濟不能永遠靠免費，建立品牌很重要，但世運主場館辦理演唱會已經許久未收場地費，她強烈質疑這情況還要延續多久，同時揶揄世運主場館已經許久沒有國際賽事，根本失去設置初衷，也許應更名國家音樂館。

文化局長王文翠答詢時指出，演唱會要到一個經濟效益，才能免費，但除了場地費，其他都還是要收費，不是完全免費，包括周邊交通復原、清潔等。

運發局長侯尊堯則舉新加坡國家體育館舉辦泰勒絲演唱會為例，還額外補助主辦單位經費，吸引大批歌迷湧入新加坡，世運主場館同樣滿足台灣許多歌迷、不用出國就能聽演唱會的需求，他覺得不須更名。

侯尊堯同時提到，高雄當然也希望爭取、推動國際賽事，但類似奧運、亞運有困難，都被中共打壓。

李眉蓁說，如果國際賽事完全都沒有、那體育會的體育賽事有嗎？看不出來這是揶揄嗎？還批評運發局長答詢內容離題，扯上政治議題，運動跟政治一點關係都沒有。

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