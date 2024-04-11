藍委要國科會提供科技廠機台恢復程度 綠委批涉營業機密

民進黨立委吳沛憶表示，國會調查權不該侵犯到廠商的營業秘密。（記者楊媛婷攝）

2024/04/11 10:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕花蓮403強震發生，因台灣身居全球半導體供應鏈關鍵地位，各界都關注科學園區受損狀況，國民黨立委洪孟楷今（11日）頻於立院質詢時要求國科會應提供科學園區各廠受損情況，民進黨立委吳沛憶則指出，國科會提供的資料不可涉及廠商的營業祕密，暗批洪孟楷意圖透過國會調查權影響股市跟廠商訂單。

國科會今赴立院教育文化委員會報告「國家科技發展策略與布局」相關專題，洪孟楷於質詢時頻頻高分貝要求今日的報告人、國科會副主委林敏聰回應科學園區各廠機台的恢復情況，林敏聰表示科學園區各廠的產能都已恢復8成以上，大部分的工廠已於當日完成復機並正常營運，少部分工廠在復機校準中，短期內就可正常營運。

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洪孟楷仍頻跳針要求國科會應該回復各科技廠商的機台產能以及停工等狀態，林敏聰表示這會牽涉到產業內部的調整，但就國科會了解只有少數機台還需要重新調校，至於機台調整、停工等都是牽涉到廠商的營業機密，不過經歷數次地震，科學園區整體準備比921地震、台南地震時好許多，也連帶減少損失，水電氣都供應正常，也強調科學園區設置目的在提供廠商完善基礎建設及營運環境，促進產業創新發展，但洪孟楷仍頻高分貝要求國科會應在今天下班前提供詳細資料。

吳沛憶接續上台質詢時則表示，這次花蓮地震發生後，國際都肯定台灣科學園區並未停工，供電也很快恢復，國科會是科學園區的房東，但若要提供園區的震後恢復等資料，絕對不能涉及廠商的營業秘密，尤其這些資料可能會影響到科技廠的訂單跟股市，她也指出，這陣子國民黨一直在提的國會調查權，不該是誰說得算，政府公部門要提供給立委的資料必須涉及公共利益才可提供，提醒國科會提供的資料應該謹慎。

而就這次震後迅速恢復供電部分，吳沛憶也建議，應該盡速讓電廠可盡速直供園區，讓5大電廠可配對7大園區，穩定園區供電外，也讓電網的主要幹線留給民生用電。

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