19.2萬名考生注意！國中會考明寄發准考證

國中會考明寄發准考證。圖為去年會考畫面。（資料照）

2024/04/11 10:43

〔記者林曉雲／台北報導〕19.2萬名考生請注意！國中教育會考明將寄發准考證，教育部國教署組長蔡宜靜說明，今（113）年國中會考將於5月18日及19日舉行，明（12）日寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發，個別報名的考生由考區試務會郵寄。

教育部及全國試務會提醒考生，務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月15日及16日提出勘誤需求，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求，受理時間均為當日9時至12時及13時30分至17時。考生若發現准考證毀損或遺失，應於考試當日攜帶本人身分證件及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。

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此外，經全國試務會統計，全國18個考區及中國考場總報名人數計19萬2127人，其中集體報名19萬212人，個別報名1915人，報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬9825人，中投考區2萬9181人，及臺北考區2萬1311人。

全國試務會說明，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」下拉選單內容。

蔡宜靜說明，國中教育會考是依據「國民小學及國民中學學生成績評量準則」辦理，透過國中教育會考可瞭解學生的學習品質，除了經直轄市、縣（市）政府核准者外，全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。有關113年國中教育會考相關資訊，可至國中教育會考網站查詢。

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