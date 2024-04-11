為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

19.2萬名考生注意！國中會考明寄發准考證

國中會考明寄發准考證。圖為去年會考畫面。（資料照）

國中會考明寄發准考證。圖為去年會考畫面。（資料照）

2024/04/11 10:43

〔記者林曉雲／台北報導〕19.2萬名考生請注意！國中教育會考明將寄發准考證，教育部國教署組長蔡宜靜說明，今（113）年國中會考將於5月18日及19日舉行，明（12）日寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發，個別報名的考生由考區試務會郵寄。

教育部及全國試務會提醒考生，務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月15日及16日提出勘誤需求，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求，受理時間均為當日9時至12時及13時30分至17時。考生若發現准考證毀損或遺失，應於考試當日攜帶本人身分證件及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。

此外，經全國試務會統計，全國18個考區及中國考場總報名人數計19萬2127人，其中集體報名19萬212人，個別報名1915人，報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬9825人，中投考區2萬9181人，及臺北考區2萬1311人。

全國試務會說明，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」下拉選單內容。

蔡宜靜說明，國中教育會考是依據「國民小學及國民中學學生成績評量準則」辦理，透過國中教育會考可瞭解學生的學習品質，除了經直轄市、縣（市）政府核准者外，全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。有關113年國中教育會考相關資訊，可至國中教育會考網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
會考第一天中投區1031人缺考 21件違規
2023/05/20 18:15

會考第一天中投區1031人缺考 21件違規
竹竹苗會考改積分制？北埔鄉長強烈反對：對偏鄉學生不公平
2023/06/01 20:35

竹竹苗會考改積分制？北埔鄉長強烈反對：對偏鄉學生不公平

大觀雲滙 60米大興西路 單層3席
會考國文科首度考「文轉圖」能力 名畫「拿破崙的加冕禮」要考生找碴
2023/05/20 17:17

會考國文科首度考「文轉圖」能力 名畫「拿破崙的加冕禮」要考生找碴
國中會考》寫作測驗「沒題目」 高雄考生：觀影經驗決定高下
2023/05/20 18:36

國中會考》寫作測驗「沒題目」 高雄考生：觀影經驗決定高下

業界最大置物空間 SYM 4MICA潮實用
會考數學科疫苗效力、雞排可樂銷售優惠入題 理解題目是關鍵
2023/05/20 16:36

會考數學科疫苗效力、雞排可樂銷售優惠入題 理解題目是關鍵
高雄五福國中會考22人5A++滿分滿點 其中3人作文6級分
2023/06/09 17:17

高雄五福國中會考22人5A++滿分滿點 其中3人作文6級分
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播