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週四鋒面帶來雨勢 吳德榮：伴隨劇烈天氣變化

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，週五、六滯留鋒伴隨強勁西南氣流在台灣上空，屆時各地恐出現強風、瞬間大雨等劇烈天氣。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-29  09:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）台灣西半部水氣減少，各地午後仍有局部雷陣雨發生機率。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，週四（1日）滯留鋒北移至北部海面，週五、六（2、3日）滯留鋒伴隨強勁西南氣流在台灣上空， 屆時各地恐出現強風、雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，週二（30日）滯留鋒緩慢北移，南部逐漸轉變，有局部陣雨或雷雨，中部以北下午起也受影響，東半部有局部陣雨。週三（31日）滯留鋒持續北移，各地有局部陣雨或雷雨的機率。週二、三白天若未降雨的地區，空氣暖濕、感覺悶熱。

週四滯留鋒北移至北部海面，西南氣流增強及地形抬升作用，迎風面的南部、中部降雨明顯，位於背風沉降區的北部白天高溫恐達35度，有局部性短暫陣雨的機率。週五、六滯留鋒再往南移動，伴隨強勁西南氣流在台灣上空，要注意強對流所伴隨之強風、雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣。

貼文還說到，週日至下週一（4至5日），西南氣流雖減弱，但滯留鋒還在台灣附近，天氣仍很不穩定。下週二、三（6、7日）鋒面北移至東海，才脫離台灣附近，但因為時間還早不確定性仍然很大，還需要再持續觀察。

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  • 吳德榮貼文還說到，週日至下週一西南氣流雖減弱，但滯留鋒還在台灣附近，天氣仍很不穩定。（資料照）

    吳德榮貼文還說到，週日至下週一西南氣流雖減弱，但滯留鋒還在台灣附近，天氣仍很不穩定。（資料照）

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