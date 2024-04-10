為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

今水氣漸少天氣回穩 明起越來越熱中南部高溫飆上34度

今起台灣附近的風向會轉為偏東風為主，水氣也會慢慢減少，明（11日）天氣穩定，氣溫持續增升。（資料照）

今起台灣附近的風向會轉為偏東風為主，水氣也會慢慢減少，明（11日）天氣穩定，氣溫持續增升。（資料照）

2024/04/10 09:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）晨在北部地區仍有零星下雨，同時受到東北季風帶來較涼空氣的影響，今天清晨在台中以北到宜蘭、花蓮一帶的低溫大約在16-18度之間，預估今起台灣附近的風向會轉為偏東風為主，水氣也會慢慢減少，明（11日）天氣穩定，氣溫持續增升，下波天氣變化要等到下週二（16日）。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在臉書表示，今大部分地方轉為多雲天氣，只剩下東半部還有些零星的降雨。溫度方面則是隨著風向轉東，有緩慢回升的機會，北部、東半部白天高溫大約22-26度，中南部高溫則可以來到30度或以上，夜晚到明天清晨的低溫也會回升，不過中北部、東北部空曠地區仍有機會出現20度以下的溫度，還有稍有涼意的情況。

明天（11日）台灣附近逐漸受到高壓迴流的影響，風向由偏東漸轉東南風，水氣減少，整體天氣相對穩定，白天溫度回升會比較明顯，除了東半部高溫在26-28度以外，包括大台北在內的西半部地區高溫都有機會超過30度以上，中南部局部地區甚至可以來到32-34度左右，外出時要留意補充水分、預防中暑的可能性。

週五到週末（12-14日）台灣位於鋒面前方暖區內，風向為偏南到西南風，整體天氣仍穩定，不過因為白天溫度高，熱力作用較明顯，因此各地山區到了午後可能會有些雲層發展帶來局部降雨，甚至有機會往大台北、東半部的平地延伸，在南風到西南風將帶來較高溫度的情況下，中南部局部地區持續有32-34度或更高溫度出現的機會，外出時要持續做好防曬以及防中暑的準備。

吳聖宇指出，預估下一波鋒面影響台灣的時間目前來看可能要等到下週二（16日）左右，不過預報資料顯示系統並不強，影響程度有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
把握白天好天氣！入夜北部、東部變天 雨連下4天
2023/10/26 09:20

把握白天好天氣！入夜北部、東部變天 雨連下4天
高雄空品亮不健康紅燈 專家分析空品呈爆炸狀態原因
2024/01/30 13:01

高雄空品亮不健康紅燈 專家分析空品呈爆炸狀態原因

大觀雲滙 60米大興西路 單層3席
週四前西半部天氣穩定 週五東北季風增強、北東轉雨
2023/10/23 09:27

週四前西半部天氣穩定 週五東北季風增強、北東轉雨
舒服好天氣剩1天！明晚東北季風增強 北台變天轉雨
2023/10/25 09:25

舒服好天氣剩1天！明晚東北季風增強 北台變天轉雨

海洋狂想曲 高雄港都熱鬧開幕
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播