今水氣漸少天氣回穩 明起越來越熱中南部高溫飆上34度

今起台灣附近的風向會轉為偏東風為主，水氣也會慢慢減少，明（11日）天氣穩定，氣溫持續增升。（資料照）

2024/04/10 09:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）晨在北部地區仍有零星下雨，同時受到東北季風帶來較涼空氣的影響，今天清晨在台中以北到宜蘭、花蓮一帶的低溫大約在16-18度之間，預估今起台灣附近的風向會轉為偏東風為主，水氣也會慢慢減少，明（11日）天氣穩定，氣溫持續增升，下波天氣變化要等到下週二（16日）。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在臉書表示，今大部分地方轉為多雲天氣，只剩下東半部還有些零星的降雨。溫度方面則是隨著風向轉東，有緩慢回升的機會，北部、東半部白天高溫大約22-26度，中南部高溫則可以來到30度或以上，夜晚到明天清晨的低溫也會回升，不過中北部、東北部空曠地區仍有機會出現20度以下的溫度，還有稍有涼意的情況。

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明天（11日）台灣附近逐漸受到高壓迴流的影響，風向由偏東漸轉東南風，水氣減少，整體天氣相對穩定，白天溫度回升會比較明顯，除了東半部高溫在26-28度以外，包括大台北在內的西半部地區高溫都有機會超過30度以上，中南部局部地區甚至可以來到32-34度左右，外出時要留意補充水分、預防中暑的可能性。

週五到週末（12-14日）台灣位於鋒面前方暖區內，風向為偏南到西南風，整體天氣仍穩定，不過因為白天溫度高，熱力作用較明顯，因此各地山區到了午後可能會有些雲層發展帶來局部降雨，甚至有機會往大台北、東半部的平地延伸，在南風到西南風將帶來較高溫度的情況下，中南部局部地區持續有32-34度或更高溫度出現的機會，外出時要持續做好防曬以及防中暑的準備。

吳聖宇指出，預估下一波鋒面影響台灣的時間目前來看可能要等到下週二（16日）左右，不過預報資料顯示系統並不強，影響程度有待觀察。

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