爭取保存日遺眷舍 屏東愛鄉推揭祕之旅

2017-02-22 14:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕爭取保存屏東市日遺眷舍，屏東愛鄉協會2月起推出每月一次的揭祕之旅，帶領對眷村建築及文化有興趣的民眾，深入各區眷村，認識屏東市珍貴的文化資產。

眷村子弟葉慶元表示，屏東機場是台灣歷史上最早設立的機場，設於1919年初，當時在屏東市區興建的149棟官舍，更是全國少見的超大量體宿舍群，不但建築風格特別，也見證日治時期屏東飛行場的蓬勃發展與無可取代的重要地位。

在這149棟宿舍中，目前有82間被屏東縣政府列為歷史建築，但文史人士認為，在這82間之外，還有更多珍貴歷史資產不為人知，因此決定從今年2月起，推出「古屋小散策」揭祕之旅，帶領民眾深入空翔區、通海區、成功區、勝利新村等4處眷村「探險」。

今天（22日）的首發團，上午10點到12點，由葉慶元帶領民眾前往高原街、蘭州街一帶的空翔區探訪，此處約有31棟眷舍，興建於1936年、1937年前後，除了有許多超過半世紀的老榕樹、龍眼樹、芒果樹，還有早年回收飛機副油箱做成的水塔等特殊景致，令參觀民眾相當驚奇。

屏縣愛鄉協會總幹事周芮宇表示，以後每月都會舉辦1次揭祕之旅，詳情可上愛鄉或是屏東百年飛行宿舍群臉書查詢，有興趣者可直接到現場集合參加。