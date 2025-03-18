美官員嗆對中製船舶收費 補貼本土造船業

美國聯邦海事委員會主席索拉揚言，為了抵銷中國對造船業的補貼，美國應該「以牙還牙」，對停靠美國的中製船舶收費，用來補貼美國本土造船業。（歐新社檔案照）

2025/03/18 05:30

以牙還牙！ 抵銷中國對造船業不當補貼

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦海事委員會（FMC）主席索拉（Louis Sola）在英國「金融時報」十七日發布的訪談中揚言，為了抵銷中國對造船業的補貼，美國應該「以牙還牙」，對停靠美國的中製船舶收費，用來補貼美國本土造船業。

索拉表示，他不想只是阻擋「歌利亞」（Goliath，意指中國），而是寧願培養自己的造船巨擘加以抗衡，唯一能做到這點的方法，就是補貼本土造船業。

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索拉的最新說法呼應美國貿易代表署（USTR）近日的提案，指稱應對停靠美國港口的中製船舶收取最高一五○萬美元（約四九九一萬台幣）費用。美國政府預計本月舉行公聽會後，對這項前總統拜登時期就啟動調查的提案，做出最後決定。

本月定奪 預計可年收520億美元

英國造船和海運業分析機構「克拉克森」（Clarksons Research）數據顯示，若USTR的提案通過，以去年的情況為例，將有三萬六五九五次停泊美國港口的船舶受影響，為美國帶來一年五二○億美元（約一．七三兆台幣）收入。

然而，專家指出，美國造船業在短期內幾乎不可能與中國競爭對手抗衡。克拉克森指出，美國曾是領先的造船國之一，但截至三月，美國的修正總噸位（衡量建造船舶所需工時的指標）僅佔全球商業航運訂單的○．二％，反觀中國佔比高達五十九％。

美全球商船訂單僅0.2％ 中佔59％

索拉則表示，儘管美國長期依賴亞洲國家的低成本製造業，但本身仍擁有充足資源、設施、人力和技術，具備發展本土製造業的條件。例如，港口裝卸貨物的起重機方面，美國可以取得「極大市佔率」，因為該技術並不複雜。早在拜登時期，美國就對港口的中製起重機展開調查，擔心這類工具可被遠端操控，具有間諜風險。索拉雖坦言造船是更複雜的技術，但也強調美國在一些小型商業船隻市場仍具有競爭力，他將爭取更多聯邦預算，擴增卅％人力。

智庫籲抵制中國軍民兩用造船帝國

與此同時，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日發布「造船戰爭：對抗中國軍民兩用的造船帝國」報告，指出外國買家是中國造船業的主要推手，尤其是為中國海軍建造軍艦的造船廠，以及涉及軍事計畫的商用造船廠。這些船廠有七十五％的產品運往日本和南韓等美國盟友，以及新加坡和台灣等合作夥伴，而外國公司向這些造船廠下單，等於為中國海軍現代化的核心機構注入數十億美元的收入。

撰寫報告的學者呼籲川普政府，將造船業議題納入更大的戰略，以團結盟友和合作夥伴，進一步調整技術限制，共同抵制中國「軍民融合」戰略及不公平的經濟行為。

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