前英相特拉斯 遭爆遊說加速軍售中國

多次公開表達支持台灣的英國前首相特拉斯，傳出去年曾為一家英國國防製造商遊說英國政府，希望「加速」對中國出口掃雷設備。（路透檔案照）

2024/01/18 05:30

多次公開挺台

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據政治新聞網站「政客」（Politico）歐洲版十五日報導，多次公開表達支持台灣的英國前首相特拉斯，去年曾為一家英國國防製造商遊說英國政府，希望「加速」對中國出口防衛裝備。

這名保守黨對中國立場鷹派著稱的前首相，在一封落款日期為去年八月十五日的私人信函中，請商業和貿易大臣巴登諾克介入，加速英國防製造商「里奇蒙防衛系統公司」（Richmond Defence Systems）向中國出口軍事設備的批准程序。

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英軍火商盼售掃雷裝備 英國政府拒絕許可

里奇蒙防衛系統公司設於特拉斯選區，去年三月申請向中國出口掃雷裝備許可，英國政府於四月拒絕，一部分理由是擔心中國買家會將這項裝備賣給中國或其他政府。

「政客」報導，專家認為，若中國入侵台灣，可能會用上這些設備，不過，特拉斯似乎無此疑慮，信中甚至警告，封殺英國公司向中國出口軍事設備，「會意味著損失未來數百萬元的銷售」，還說該公司認為，「若不獲得許可，中國只會採用逆向工程，自行製造這些產品」。

報導指出，特拉斯不論是在外交大臣或者首相任內，以及卸任首相後擔任保守黨後排議員，強硬對中國的立場，一直是她的政治品牌核心。就在她寫這封信的三個月前、同年五月才訪問台灣，發表演說稱台灣是對抗中國、「全球捍衛自由之戰的前線」，力促繼任的英國首相蘇納克，將中國列為英國的國家安全「威脅」；二○二三年初卸任首相後的首場演說，也呼籲加強提供台灣武器，抵抗愈加升高的侵略威脅。

特拉斯發言人回應，特拉斯只是履行身為西南諾福克選區國會議員工作，「向政府部門提出選民案件，並追蹤處理進度來獲得其所需答案」。

不過，保守黨資深國會議員說，特拉斯介入軍售，或許已威脅到台灣和英國的國家利益。英國下議院外交委員會主席、保守黨議員克恩斯說，「這有違我國國家利益，且最能肯定地是違背我國盟友台灣的利益」。智庫「亨利傑克遜學會」亞洲研究中心副研究員史賓克說，雖掃雷設備目前不在英對中國武器禁運清單上，但是允許該設備出口「會是魯莽之舉」。中國戰略風險研究所（CSRI）執行長安德魯．葉認為，「任何英國政府官員不考慮裝備落到中國手裡、恐被用於侵略台灣行動，都會是天真」。

「政客」指出，英國商貿部拒絕公布最終回覆版本。里奇蒙防衛系統公司未回應此事。

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