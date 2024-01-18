防堵尖端科技流入中俄伊朗 加拿大擴大研究經費設限

加拿大政府基於國安疑慮，16日公布對研究經費的限制，以防與中國、伊朗和俄羅斯分享加拿大的大學所開發先進技術。（歐新社檔案照）

2024/01/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕加拿大政府十六日以國安為由發布敏感技術研究和相關機構政策，宣布對研究經費設限，以防止和中國、伊朗與俄羅斯的一○三個實體分享加拿大的大學所開發先進技術。中方隨即表達強烈反對與提出抗議，怒批加拿大是搞「小院高牆」的短視之舉。

除了對研究經費加諸限制，渥太華當局還基於保護先進和新興技術，公布一份不希望與之分享敏感研究，包括人工智慧、量子科學、機器人、生物技術、先進武器、太空與衛星技術，以及人機整合的實體清單。加拿大創新部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）透過聲明指出，加拿大的研究位居尖端，而加國的開放性恐使之淪為外國影響力的目標，增加研發努力被侵盜以致損及國家安全的潛在風險。

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103個實體限制清單 中國占85個

這份無法取得政府研究經費的清單上有一○三個實體，其中絕大多數（八十五所）是中國的大學，包括中國國防科技大學、中國人民解放軍軍事科學院、哈爾濱工程大學、北京航空航太大學及西安工業大學等；伊朗與俄羅斯則分別有十二所、六所。清單上中俄伊的大學被視為對加拿大國安構成威脅，與之合作進行研究的加國研究人員，將無法取得加國政府的經費。

此一政策將在未來數月內生效，但沈潘說，聯邦政府核發資金的單位可能現在就會開始考慮研究合作關係。此外，路透引述加國一名官員指出，停發經費政策雖僅限於聯邦資金，但當局盼加國各省政府與各研究機構能將該政策視為指導。

加國安全情報局此前警告，中國正在利用聯合學術研究夥伴關係來謀求經濟與軍事優勢的尖端技術；加媒則說，加國有五十所大學研究者與跟共軍有關的科學家共同發表科學報告。

中國駐加大使館十六日聲明，批評加國將科技合作問題政治化與武器化，「完全是搞『小院高牆』的短視行為」；中國外交部發言人毛寧十七日表示，該政策短視、不明智，損人不利己。

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