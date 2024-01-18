印媒：2022年中印邊界2度衝突 解放軍吃癟

印度和中國自2020年在喜馬拉雅邊境陷入激烈對峙後，雙方2022年在此地區至少爆發2次衝突。（歐新社檔案照）

2024/01/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕二○二○年六月，中國與印度軍隊在拉達克地區發生數十年來最嚴重邊境衝突，造成雙方廿四人喪生。不過印媒披露，在兩國舉行軍事和外交談判以解決僵局之際，中印在拉達克東部的緊張局勢持續到二○二二年，當年兩國士兵在喜馬拉雅邊境至少發生兩次衝突，中國軍隊曾試圖進入印度領土，但遭到挫敗。

本月十五日是印度建軍節，之前三天，印度西部軍區和中央軍區司令部分別為官兵授勳，期間宣讀具體行動細節時，爆出印軍在二○二一年九月至二○二二年十一月期間對中國展開秘密行動，並至少兩次發生衝突。

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上傳到YouTube上的西部司令部授勳影片已被刪除，但中央司令部的影片仍然可以在該平台上觀看。

路透引述印度媒體說法指出，在印度拉達克地區發生的這些小規模衝突，目前已知最後一次發生在二○二二年十一月，顯示中印劃定邊界沿線緊張局勢持續時間比之前報導的要長得多。

解放軍突襲遭擊退 還被奪槍

印軍稱，在二○二二年發生的至少兩起事件中，一些印度士兵迎戰了試圖進入印度領土的中國軍隊，這些印度士兵獲頒英勇勳章。同年一月發生的第一起事件，根據獎狀的描述，幾名中國人民解放軍士兵襲擊了拉達克地區東部一個印度陸軍哨所。在肢體衝突中，一名印度士兵打傷至少四名中國士兵，並搶走了他們的步槍，迫使其後退。

同年十一月發生的第二起事件，印軍擊退了試圖進入印度領土的四十至五十名解放軍。另一份獎狀中稱，一隊印度士兵襲擊並打傷了他們，「從而挫敗敵人奪取哨所的計畫」。獎狀中還說，同年兩國軍隊在一個未指明的地區對峙了兩天。

印中兩國為解決始於二○二○年那場邊境對峙而進行的軍事和外交討論，尚未達成最終解決方案。印中邊界爭端可追溯到二十世紀五○年代，雙方曾在一九六二年為此爆發一場短暫而血腥的戰爭。

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