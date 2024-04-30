加拿大安省大略新禁令！高中以下上課期間全天禁手機
2024/04/30 10:51
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安大略省近日宣布號稱加國史上最嚴厲新規定，小學生今年9月起在校期間全天禁止使用手機，國中、高中學生上課期間也禁用手機；安大略省教育廳長萊切（Stephen Lecce）表示，希望藉由新措施將學生注意力重新集中課程內容。
綜合外媒報導，安大略省當局28日宣布最新規定，包括要求學校刪除聯外網路所有訪問社交平台網站的權限，並更新學生成績單，新增老師對學生分心程度的評語。
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萊切當天在北約克一所學校表示，除非教師想利用手機輔助教學，否則「我們的政策就是『眼不見，心不煩』」（out of sight, out of mind）」。
報導指出，依據規定代表6年級以下小學生在校時必須將手機收並調至靜音模式，7年級至12年級的中學生只能在下課、午餐期間使用手機，僅在獲得教育工作者出於學習目的「明確」許可後，可以例外。
教育廳表示，若學生被發現未經允許使用手機，則必須「立即交出」手機。萊切說，如何執行最新政策將由教師和學校決定，「我們尊重教師的專業判斷」、「新措施希望將學生注意力重新集中課程內容」。
據悉，安大略省政府的這項措施獲得內部民意調查支持；該民調顯示多數在地居民支持在上學期間禁用手機。