加拿大安省大略新禁令！高中以下上課期間全天禁手機

加拿大安大略省近日宣布,小學生在校全天禁用手機,國高中生上課期間也禁用手機,將從9月起實施。示意圖,圖與新聞事件無關。(路透資料照)

2024/04/30 10:51

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大安大略省近日宣布號稱加國史上最嚴厲新規定,小學生今年9月起在校期間全天禁止使用手機,國中、高中學生上課期間也禁用手機;安大略省教育廳長萊切(Stephen Lecce)表示,希望藉由新措施將學生注意力重新集中課程內容。

綜合外媒報導,安大略省當局28日宣布最新規定,包括要求學校刪除聯外網路所有訪問社交平台網站的權限,並更新學生成績單,新增老師對學生分心程度的評語。

萊切當天在北約克一所學校表示,除非教師想利用手機輔助教學,否則「我們的政策就是『眼不見,心不煩』」(out of sight, out of mind)」。

報導指出,依據規定代表6年級以下小學生在校時必須將手機收並調至靜音模式,7年級至12年級的中學生只能在下課、午餐期間使用手機,僅在獲得教育工作者出於學習目的「明確」許可後,可以例外。

教育廳表示,若學生被發現未經允許使用手機,則必須「立即交出」手機。萊切說,如何執行最新政策將由教師和學校決定,「我們尊重教師的專業判斷」、「新措施希望將學生注意力重新集中課程內容」。

據悉,安大略省政府的這項措施獲得內部民意調查支持;該民調顯示多數在地居民支持在上學期間禁用手機。

