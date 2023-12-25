伊朗無人機 攻擊印度洋貨輪

伊朗軍方在南部港口科納拉克（Konarak）靠近印度洋的海軍基地，展出據稱射程可達1000公里的「塔拉耶」（Talaeiyeh）巡弋飛彈。（法新社）

2023/12/25 05:30

船上起火受損 21人幸無傷 印度海軍協助救援

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」對以色列發起攻擊後，伊朗撐腰的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）也開始攻擊途經紅海、蘇伊士運河航道的商船，導致國際航運業因擔心遇襲而紛紛改道，廿三日更傳出伊朗直接派出無人機，攻擊印度洋上的貨輪，引發外界對供應鏈穩定的進一步擔憂。

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美國國防部聲明指出，載運化學品的商船「冥王星號」（Chem Pluto）在距離印度海岸三七○公里處的印度洋上，遭到從伊朗起飛的一架自殺無人機襲擊，貨輪被擊中後起火，結構受損，船體有部分進水，所幸火災在短時間內就被撲滅，船上約廿一人無人受傷。印度海軍隨後出動海軍艦艇及戰機提供協助。

伊朗以往便有襲擊貨船的紀錄，但這是以哈衝突爆發以來，美國政府首次直指船舶遭到伊朗襲擊。五角大廈聲明表示，這是自二○二一年以來，第七起伊朗攻擊商船事件。

美聯社報導，該船懸掛賴比瑞亞旗幟、屬於日本公司但由荷蘭公司營運，英國海事安全公司「安布雷」（Ambrey）則透露，該貨輪當時正從沙烏地阿拉伯開往印度，且與以色列「有關」，這似乎解釋了該船為什麼會遭到攻擊。

安布雷指出，這是在遠離紅海的印度洋海域首度發生這類襲擊事件，而此事又正好發生在該公司認定的「伊朗無人機高威脅區域」。不過，目前仍不清楚無人機攻擊事件為何者所策動。

紅海油輪求救 美艦擊落4架無人機

與此同時，美國中央司令部廿三日表示，美國海軍驅逐艦「拉盟號」（USS Laboon）當天下午在接獲兩艘油輪求救後，於紅海成功擊落四架從「青年運動」控制區域飛來的無人機，同日還有兩枚疑似由「青年運動」發射的反艦彈道飛彈，落入紅海南部水域，但沒有船隻受到影響的報告。

在華府考慮祭出可能動武等更強硬的措施之際，白宮廿二日引述最新情報指控伊朗，深入參與「青年運動」在紅海對商船的攻擊。伊朗尚未對無人機襲擊印度洋商船事件置評，但伊朗外交部長艾密拉多拉安廿三日否認德黑蘭協助「青年運動」襲擊穿行紅海的商船，並警告說，只要以色列繼續在加薩走廊進攻，這條水道就永無寧日。

「青年運動」在紅海襲擊被該組織認為支持以色列的船隻，在這個佔全球海上貿易約十二％的地區造成混亂。全球許多最大航運公司、石油生產商和其他貨主，已開始改變航線，改走繞過非洲南端的更長航路，導致油價和保險費率上漲。

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