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    首頁　>　國際

    觀光勝地「射氣球」美民眾搶看

    （路透）

    （路透）

    2023/02/06 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕對一般美國民眾而言，將政壇與軍方高層搞得人仰馬翻的中國間諜氣球，卻是一場交織著困惑、苦惱與歡呼的畢生難見奇景。四日美軍出動戰機「射球」當天，明明應該無人的隆冬海灘，竟如夏季般萬頭攢動，民眾個個翹首望天，舉起手機攝影拍照（見圖，路透），還有人看到氣球墜落時大聲歡呼。

    墜落時大聲歡呼「像在捍衛戰士軋一腳」

    美國東岸的南卡羅來納州城市月桂堤（Myrtle Beach）及其附近海灘，是觀看美軍戰機射彈炸氣球的最佳地點；這一帶本就充斥退休族與度假客，當地住宅街區、飯店停車場與海灘，四日更聚集一批籠罩在過節歡樂氣氛中的民眾，準備欣賞一場射球世紀大秀。

    南卡州民普雷歐出門拿信時發現鄰居聚集，才注意到無雲藍天中清晰可見的中國氣球，據信是戰機的飛行器凌空盤旋，更見證氣球爆裂從天而降，「沒想到今天一覺醒來，竟然在『捍衛戰士』中軋了一腳」。

    哈蒂一家人特地從南卡州不靠海的安德森趕來月桂堤，當時氣球就高懸在其所下榻的濱海飯店正上方。哈蒂家的十二歲男孩洛根，在客房陽台上目擊射球經過，指稱氣球被飛彈擊中時，發出撼動飯店建築的巨響，他甚至清楚看到宛如星墜般的氣球殘骸落下，「我永遠忘不了這一天」。

    五十四歲的多斯帶著孩子，在附近的花園市海灘上花了九十分鐘看射球，並等待氣球碎片被沖上岸，但最後未能如願。選區包括月桂堤等地的南卡州州參議員漢布雷，在鄰居家後院看飛彈射球，稱該畫面令人印象深刻又有點毛毛的…「很震驚，誰能想到自己能現場目睹帶有軍事色彩的與敵交手」。

    （路透）

    （路透）

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