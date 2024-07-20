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蘇利文：確保台海永遠不開戰 是美國政策基本目標

白宮國安顧問蘇利文表示，美國政策的基本目標之一，必須是確保台海永遠不會開戰。（法新社）

白宮國安顧問蘇利文表示，美國政策的基本目標之一，必須是確保台海永遠不會開戰。（法新社）

2024/07/20 18:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國年度「亞斯本安全論壇」19日的座談會上，台灣安全成為焦點。白宮國家安全顧問蘇利文表示，台海開戰是「絕對的災難」，確保台海永遠不會開戰，必須成為美國政策的基本目標，美方對中國要嚇阻及勸阻並進。

蘇利文坦言，台海開戰對台灣、中國和美國及每一個人都是「絕對的災難」，因此確保台海永遠不會開戰必須成為美國政策的基本目標，美國要同時嚇阻及勸阻中國不要侵略台灣，「這仍是美國政策的重中之重，台海的和平與穩定對世界的和平與穩定至關重要」。他也提到，民主、共和兩黨都認定中國是最大競爭對手，因此美國積極與印太盟友建立緊密關係，「不是為了發動戰爭，而是防止戰爭」。

同場稍早，美國參謀首長聯席會議主席布朗表明，一旦台海開戰，美軍有信心擊敗中國解放軍，「是的，我對我們的部隊充滿信心，你們也應當如此。我們是世界上最具殺傷力、最受推崇的作戰部隊」。

布朗也透露，美方正就軍售問題與台灣接觸，希望為台灣創造更能自我防衛的混合能力。此外，他也談到一旦各國集體停止支持烏克蘭，而讓俄國獲勝，民主國家喪失信譽，「就會為習近平和其他想要無端侵略的人打開大門」。

此外，川普日前稱台灣搶走晶片生意，以及應支付防衛費用等，引發川普會否保衛台灣的疑慮。

對此，聯邦參議院軍委會共和黨籍成員蘇利文（Dan Sullivan）緩頰道，川普在台灣問題上的行動比言論更重要，尤其在其總統任內，美國售予台灣的武器數量比過去幾任政府的總和還多，甚至派內閣官員在內的高階訪問團訪台。美國在台海的當務之急，就是持續協助台灣發展軍力，必須訓練出「一支有能力做出應對的部隊」。

3年前曾訪台的共和黨籍聯邦參議員柯寧表示，美國所有對台政策都應著眼於「讓習近平每天醒來，都覺得今天不是（對台）動手的時候」。

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