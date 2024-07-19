南韓在野黨擬提案 禁介入台海衝突

南韓反對黨擬提案避免韓軍捲入台海衝突。圖為美日韓三國軍艦今年四月中旬在南韓濟州島外海進行聯合軍演。（歐新社檔案照）

2024/07/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報十八日獨家披露，南韓在野黨正準備提案阻止南韓軍方就台灣問題與美國合作，以避免南韓捲入台海危機，由於在野黨掌控國會，該法案很有可能過關。分析家指出，南韓不僅希望韓軍「避台」，就連駐韓美軍也應該「避台」。

要韓軍、駐韓美軍「避台」

由南韓前法務部長曹國創立的「祖國革新黨」的臨時黨首金峻亨在接受南早獨家專訪時表示，該黨與主要反對黨「共同民主黨」很快將聯手向國會提出「避台」法案；美國華府若干軍事將領與國會議員間針對日本與南韓應該介入台灣危機的討論愈來愈多，而南韓在野黨所提出的「避台」法案，意在避免南韓軍隊陷入此等可能發生的事件，及讓南韓專注免受北韓威脅此最初使命。

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位於南韓首爾的北韓大學院大學校長梁茂進說，南韓反對黨可能會尋求與執政黨議員取得共識來通過「避台」法案，好讓尹錫悅總統不會動用否決權；由於兩大在野黨在全院三百席的國會中掌握一八七席，「避台」法案很有可能過關。

南韓在野黨的「避台」提案看似符合政府立場。南韓外長趙兌烈十七日在國會中被金峻亨質詢、南韓是否會軍事介入台海衝突時，直言表示「不會」；此外，南韓國防部長申源湜今年四月受訪時，也淡化南韓軍方涉入台海危機的可能性，指稱韓軍應聚焦於朝鮮半島。

至於二．八五萬名駐韓美軍是否會介入台海衝突，趙兌烈十七日在國會中說，駐韓美軍理應聚焦於朝鮮半島問題。南韓智庫「峨山政策研究院」資深研究員楊旭表示，讓美軍去處理像是台灣等的海外突發事件是沒道理的，因駐韓美軍的重型武器並不適合海外快速部署。

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