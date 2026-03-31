京華城案檢察官一席話回應柯文哲引共鳴 網：這才叫公平正義

台北地院今（31日）首開先例釋出該案法庭公播畫面，直播畫面中檢察官一席話引發網友共鳴。（圖擷自台北地院YT）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案上週四一審宣判有罪，應柯庭審期間要求，台北地院今（31日）首開先例釋出該案法庭公播畫面，直播畫面中檢察官一席話引發網友共鳴。

台北地院今釋出京華城案法庭公播畫面，檢察官進行論告，在最後小結部分回應柯文哲指出：「其實柯市長每次開庭就在罵檢察官了，那我相信也會繼續地罵。那坦白講，這個是被告的答辯權，我們作為檢察官，我們就是尊重。那但是有一句話，柯市長所講的一句話，我真的是無法接受。他說檢察官是邪惡的，我們是以害人作為職志，坦白講，我不知道柯市長相不相信，可能不相信。」

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「我自認為是一個認真的檢察官，我對這份工作有我自己的理想，我是真的相信我們這份工作可以幫這個社會帶來一些利益的。過去三年，我都是國民法官專職的檢察官，我在這個法庭當中，我所看過的被害人流下的淚水、我所捍衛過的被害人權益，我相信不會少於在場任何一位法律人。我們或許不像市長一樣位高權重，可以決定一個城市、一個國家的未來。但我作為一個基層檢察官，我在我的工作崗位上面努力把我的工作做好，這就是我們的職責。所以每一個案件我們都全力以赴，每一場審判都是追求公平正義必經的過程。」

網友紛紛表示：「這才叫公平正義與正氣凜然」、「看法院影片反而被檢察官圈粉」、「看到檢察官的表現很感動，要不是有這個錄播，我們不會知道他們受到多少委屈跟無理謾罵，我覺得放出這個影片真的是做對了。」

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